C'è anche Pippo in DuckTales: eccolo in una divertente scenetta insieme a Paperino

Sapevamo che Pippo avrebbe fatto parte della lista di nuovi personaggi di DuckTales: a confermarlo arriva una clip che lo vede protagonista insieme a Paperino.

In questa particolare puntata sembra proprio che i due si ritroveranno dentro ad una sit-com anni '90, visto che ogni battuta viene sottolineata dalle iconiche risate del pubblico. Quando Pippo entra in scena viene inoltre salutato da un'ovazione, dopodiché mette in mostra tutta la sbadataggine che lo contraddistingue.

Paperino pare aver avuto invece un problema con i capelli, visto che esibisce un'evidente rasatura, alla quale Pippo non fa caso. Come sempre, il papero si ritrova ad essere afflitto da qualche problema e in questo caso non riesce a trovare un fotografo che immortali la sua famiglia.

"Vorrei poterti aiutare, ma devo tornare a lavoro allo studio di fotografia": esclama Pippo, che impiega più di qualche istante a realizzare che è proprio lui la soluzione al problema dell'amico.

In America la terza stagione di DuckTales arriverà a breve, mentre siamo in attesa di novità per quanto riguarda il mercato italiano, con la speranza che le nuove puntate vengano aggiunte presto al catalogo di Disney+. Intanto possiamo ripassare gli episodi precedenti sulla piattaforma streaming; occhio però, poiché l'ordine degli episodi di DuckTales non è quello corretto da noi: sicuramente c'è lo zampino della banda Bassotti.