C'è un plot hole su Raj in The Big Bang Theory, secondo un'utente Reddit

Anche mesi dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, i fan di The Big Bang Theory continuano a rivedere gli episodi della serie, a cui sono legatissimi. Così facendo, però, accade spesso di notare anche alcune contraddizioni, e dopo un clamoroso errore su Sheldon qualcuno ha notato un plot hole, in questo caso, su Raj (Kunal Nayyar).

Come sappiamo, nelle prime stagioni dello show Rajesh Koothrappali ha delle difficoltà a parlare con le donne, ma che sapesse parlare in hindi, essendo di origine indiana, sembrava un dato di fatto.

L'utente Reddit JessicaSethii, invece, proprio su questo dato ha trovato una incongruenza. Durante un episodio della decima stagione, infatti, Rajesh chiede a Sheldon di tradurgli qualcosa dall'hindi, poiché, dice, non ha mai imparato la lingua. Eppure, nella stagione successiva, è proprio lui a tradurre all'amico Howard alcuni commenti in hindi della fidanzata Ruchi.

Non solo: in una delle primissime stagioni di The Big Bang Theory, mentre Penny cerca di parlargli, sentiamo Raj pensare in hindi. Cosa è successo quindi? Scatta in lui un qualche meccanismo di memoria selettiva? C'era bisogno per qualche motivo di fingere con Sheldon? Oppure è un puro e semplice errore di sceneggiatura? Per venirne a capo, probabilmente, molti fan stanno rivedendo a ripetizione e sezionando gli episodi della sitcom.

