C'è un po' di Game of Thrones nel teaser trailer di Stranger Things 4

Il teaser trailer di Stranger Things 4 ha lasciato tutti a bocca aperta per il ritorno di Jim Hopper. C'è un'altra sorpresa però: nascosto in bella vista possiamo notare un attore famoso per il suo ruolo in Game of Thrones.

Stiamo parlando di Tom Wlaschiha, interprete di Jaquen H'ghar. Nomi altisonanti, ma i fan di GoT hanno imparato a conoscerlo soprattutto come uno dei personaggi più misteriosi della serie: l'adepto devoto al dio dei mille volti , colui che istruisce Arya Stark a partire dalla seconda stagione. Purtroppo si è rivelato essere un personaggio talmente evanescente che anche gli sceneggiatori si sono dimenticati di lui. Dopo la sesta stagione, con la partenza di Arya da Braavos in cerca di vendetta, ci saremmo aspettati tutti di vederlo ricomparire per lo meno nel finale, ma così non è stato. A dire il vero, gli autori hanno "assunto" Wlaschiha per l'ultima stagione e in molti lo avevano avvistato sul set con indosso gli abiti di scena, ma a quanto pare si trattava solo di una mossa diversiva per evitare spoiler e gettare un po' di fumo negli occhi di chi cercava anticipazioni.

Fatto sta che l'attore è stato individuato nel trailer di Stranger Things 4 e sembra proprio che non abbia perso la sua abilità nel cambiare volto a piacimento: lo ritroviamo infatti avvolto nelle vesti tipicamente russe, mentre sfoggia un paio di baffi inusuali e imbraccia una mitraglietta. Al minuto 0:27 del trailer lo vediamo sorvegliare con aria autoritaria gli schiavi che lavorano alla ferrovia.

In seguito gli autori stessi di Stranger Things hanno voluto ufficializzare la cosa, dando il benvenuto al nuovo interprete attraverso un post su Twitter. È probabile che Wlaschiha abbia un ruolo secondario ma comunque di impatto nella nuova stagione, dato che sicuramente non è stato scritturato come comparsa.

Intanto Noah Schnapp è entusiasta della sceneggiatura di ST4 e ciò non può che far ben sperare per i futuri episodi.