È possibile che Titans porti sui nostri schermi anche Batman ed un giovane Robin?

Nelle ultime ore va diffondendosi in rete la notizia cheavrebbe aperto due casting riguardanti il nuovo serial targato DC Comics: Titans . Il colosso parrebbe infatti intenzionato ad includere nello show una versione giovanile die addirittura il...

Non è ancora chiaro se Warner Bros. voglia effettivamente proporre un’altra versione versione di Grayson, o meglio ancora un altro Robin, ma pare che la casa di produzione sia alla ricerca di un attore di sesso maschile, caucasico, di età compresa fra i 10 ed i 13 anni. Soprattutto, il candidato dovrà essere molto atletico e non temere le altezze. Proprio questi specifici requisiti suggerirebbe che il ruolo ricorrente riguardi appunto una versione adolescente di Dick Grayson o comunque un altro Robin, come ad esempio Jason Todd o Tim Drake.



Il secondo casting, invece, recita questo comunicato: “Maschio, fra i 30 e i 40 anni, caucasico. La caduta degli altri non fa che rendere più forte quest’uomo. Raffinato. Risoluto. Una sorta di Jack Nicholson da giovane. GUEST STAR RICORRENTE”.



Nonostante la descrizione non menzioni esplicitamente Bruce Wayne, alcuni degli aggettivi utilizzati potrebbero riferirsi al suo segreto alter-ego. Il comunicato, inoltre non si limita a indicare un semplice ruolo ricorrente, ma specifica che l’attore scelto sarà creditato come una “guest star” per tutti gli episodi cui parteciperà. Possibile che si tratti davvero del Cavaliere Oscuro di Gotham?



Titans esordirà nel 2018 sul nuovo servizio digitale di DC Comics.