C'è posta per te nella bufera: il popolo del web critica il mancato distanziamento sociale

Dopo una lunga pausa, C'è posta per te è ritornato su Canale 5 segnando come al solito un eccezionale risultato nella lotta agli ascolti ma, un particolare ha fatto infuriare il popolo del web. In molti infatti hanno aspramente criticato il mancato rispetto del distanziamento tra le persone nel corso del programma di Maria De Filippi.

Gli utenti del web come spesso capita si sono scagliati senza conoscere a fondo la verità dei fatti. Su Twitter sono stati moltissimi i post sulla questione. Qualcuno ha scritto: "Ma perché possono stare uno vicino all’altro?", un altro utente invece: "Tutti senza mascherina, solo qualche plexiglass. A questo punto mi chiedo il motivo della chiusura di bar e ristoranti". Un fan della trasmissione ha poi ironizzato: "Non ho capito: ma il Covid ha paura di Maria De Filippi, per caso?" .

In generale questa è però una polemica piuttosto sterile, in primo luogo perchè C'è posta per te è stato registrato tra settembre e gli inizi di ottobre, quindi ben prima delle stringenti restrizioni attuate nel corso dello scorso novembre. In secondo luogo, come accade per qualsiasi programma in cui è previsto il pubblico in studio, tutti i partecipanti sono tenuti a fare il tampone molecolare prima dell'eventuale registrazione. Va tenuto conto poi che a tutt'oggi, che le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare non sono in alcun modo sottoposte alle eventuali norme del distanziamento sociale. Insomma, come direbbe Shakespeare, tanto rumore per nulla.

Tra gli ospiti di C'è posta per te c'è stata anche Sabrina Ferilli, che alcune settimane fa ha dichiarato di sentirsi perseguitata da Maria De Filippi.