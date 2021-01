C'è posta per te, le storie degli anziani conquistano il pubblico tra risate e polemiche

Nonostante vada in onda da oltre 20 anni, C'è posta per te continua ad essere un successo indiscusso. Gran parte del merito va sicuramente dato a Maria De Filippi e soprattutto alla scelta vincente delle storie in grado di coinvolgere il pubblico.

Tra le storie preferite dagli spettatori ci sono sicuramente quelle degli anziani, che si rivolgono al programma di Canale 5 per rintracciare una vecchia fiamma. Nella serata di ieri è stata la volta del signor Stefano che ha deciso di cercare una sua vecchia fidanzata con cui sarebbe tanto voluto fuggire più di 30 anni prima. Tra le pretendenti rintracciate dai postini di C'è posta per te, quella che ha bucato lo schermo è stata sicuramente Sarina, l'anziana donna di Francavilla di Sicilia che con la sua ingenua ilarità ha fatto letteralmente impazzire il pubblico.

L'anziana era già apparsa nel video promozionale del programma di Canale 5, suscitando non poche polemiche. La si vedeva infatti intenta a ridere fragorosamente e nel farlo perdeva maldestramente la dentiera tra le risate dei presenti in studio. Questa scelta non era piaciuta ai telespettatori, che hanno chiesto a gran voce la rimozione di quelle immagini e per tale ragione, la scena incriminata è stata tagliata dalla messa in onda.

Molte sono state le polemiche rivolte al programma, come quella per il mancato distanziamento sociale a C'è posta per te. A rispondere a queste insinuazioni, ci ha pensato proprio Maria De Filippi con una dettagliata spiegazione.