Marvel's Inhumans: c'è in programma un reboot per il cinema?

La prima stagione di Marvel's Inhumans è stata un sonoro flop che ha portato a una rapida cancellazione della serie da parte della ABC, ma sono emersi alcuni rumor che vorrebbero un reboot del prodotto, questa volta destinato al grande schermo.

In passato qualcuno aveva ipotizzato, o meglio sperato, in una seconda stagione nonostante il fallimento, ma la risposta di Anson Mount, uno degli attori della serie appartenente al Marvel Cinematic Universe, aveva chiuso definitivamente la questione.



Ora, però, ci sono voci secondo le quali i Marvel Studios avrebbero in programma un progetto per dare una seconda occasione agli Inumani, che all’epoca sono stati subissati da critiche e recensioni negative. Il progetto, insomma, è stato una delusione per tutti i fan che non vedevano l’ora di un adattamento delle avventure di Black Bolt e che avevano riposto grandi aspettative nella serie. In ogni caso, secondo la fonte non rivedremo presto i personaggi. I lavori dovrebbero iniziare una volta conclusa la produzione della serie tv su Miss Marvel, che è stata confermata per Disney+.

Ricordiamo che al momento non c’è nulla di certo e che si tratta di voci di corridoio. Vi piacerebbe se la Marvel riproponesse gli Inumani e si lasciasse definitivamente alle spalle lo show televisivo?