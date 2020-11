Dov'è Rick Grimes? Tutte le ultime novità su The Walking Dead, dalle serie ai film

Il protagonista di The Walking Dead ha abbandonato la serie nella nona stagione, lo abbiamo visto sparire su un elicottero diretto chissà dove, ma finalmente grazie alla nuova serie spin-off The Walking Dead: World Beyond, possiamo cominciare a scoprire che cosa è accaduto a Rick Grimes.

Lo spin-off mostra per la prima volta la comunità della Repubblica Civica, rivelando di più su questo misterioso gruppo che ha preso Rick. Alcuni accenni sono stati fatti sia in The Walking Dead che in Fear the Walking Dead, ma c'è ancora molto da scoprire.



L'episodio 4 di The Walking Dead: World Beyond, termina con una scena post-crediti che anticipa grandi cose per l'universo di The Walking Dead. Essendo una serie di due stagioni la storia è piuttosto limitata, ma il suo potenziale per gli sviluppi e le connessioni con il franchise è infinito. Molto di questo ha a che fare con la Repubblica e, ovviamente, con Rick Grimes.



La scena post-crediti dell'episodio 4 si svolge in un momento non specificato, ma è chiaramente nella struttura in cui è andato il dottor Leo Bennett, il padre delle due protagoniste di The World Beyond. Una foto sulla scrivania della donna non identificata che sta conducendo esperimenti sugli zombie, implica che lavora nella stessa squadra del dottor Bennett e qualcuno della comunità di Portland.

La scena conferma che la Repubblica Civica sta studiando gli zombie; il soggetto del test A.4.0.2 (Dr. Samuel Abbot di Portland) si è recentemente rianimato e ha ricevuto stimoli psicologici, ai quali non ha reagito.



Dopo essere stato gravemente ferito in seguito all'esplosione del ponte nella stagione 9 di The Walking Dead, Jadis ritrova Rick e con la radio contatta l'elicottero della CRM (Civic Republic Military) per trasportarlo da qualche parte e ricevere cure. Quella è stata l'ultima che qualcuno ha visto Rick.



Ma la scena con Abbott si ricollega a una domanda scottante sollevata dalle passate stagioni di The Walking Dead che ha introdotto gli indefiniti "A e B".

L'ex nemica Anne (Pollyanna McIntosh), precedentemente nota come Jadis, una volta ha etichettato Rick come "A" prima di essere ribattezzato "B" quando è stato trasportato in un angolo diverso dell'apocalisse zombie. Le lettere potrebbero significare soggetti di prova in particolare, “A” persone che sono morte di recente mentre Rick Grimes era “B”, forse qualcuno che può lavorare nella Civic Republic Military.

Inoltre, la nuova spiegazione A e B si collega al fatto che, nello spettacolo principale, Jadis ha cercato di uccidere Gabriel che ha contrassegnato come A. Aveva pianificato di scambiarlo con la Repubblica Civica, che sembra aver bisogno di zombie trasformati di recente per i suoi esperimenti, ma invece aveva una B.

Sebbene la serie principale stia finendo, ciò non cambia il fatto che AMC abbia enormi piani per il prossimo futuro dell'universo con i film dedicati a Rick Grimes. Tuttavia, non ci sono stati molti progressi nella produzione dei film al momento, ci vorrà del tempo prima che possano decollare e Scott Gimple ha dichiarato che stanno cercando di perfezionarli.



Sembra molto probabile che quando uscirà il primo film, The Walking Dead sarà già finito. Ciò rende effettivamente più facile per AMC lavorare a qualsiasi tipo di crossover tra lo spettacolo e i film.



La conclusione dell'undicesima stagione potrebbe portarci direttamente al cinema, con i cittadini di Alexandria che scoprono che Rick è vivo. I film sarebbero anche liberi di utilizzare tutti i personaggi della serie, con possibili eccezioni di Daryl e Carol, dal momento che saranno impegnati nel loro spinoff.



Non ci resta che attendere e cercare nuovi indizi sulla sorte di Rick Grimes in The Walking Dead: World Beyond.