C'è un riferimento a Elseworlds nel quinto episodio di Batwoman

Batwoman ha debuttato nell'Arrowverse per affrontare il Dr. John Deegan in Elseworlds, crossover che la serie con Ruby Rose ha raggiunto cronologicamente durante il quarto episodio. Arrivati al quinto episodio, intitolato "Mine is a Long and a Sad Tale", è apparso anche un riferimento diretto all'evento.

Nella puntata trasmessa la scorsa domenica da The CW, infatti, Luke Fox (Camrus Johnson) ha letto un articolo su Jonathan Cartwright, un uomo che aveva l'"hobby" di rubare la pelle dai cadaveri e che è riuscito a fuggire durante l'evasione di Arkham.

L'evento citato nella notizia, come molti di voi si saranno accorti, è proprio un riferimento a quanto avvenuto durante Elseworlds: durante il crossover, il Dr. Deegan aveva liberato tutti i detenuti di Arkham per distrarre gli eroi che erano venuti per affrontarlo. La maggior parte degli evasi sono stati riportati nella struttura, ma qualcuno - tra cui Jonathan Cartwright - è riuscito comunque a fuggire.

Batwoman tornerà in onda con il sesto episodio intitolato "I'll Be Judge, I'll Be Jury" il prossimo 10 novembre, quando sarà trasmesso negli Stati Uniti da The CW (la serie è ancora inedita in Italia). Le immagini ufficiali della puntata hanno mostrato un primo sguardo a The Executioner, villain interpretato da Jim Pirri che rappresenterà la prossima sfida per il personaggio di Ruby Rose.