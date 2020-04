C'è un riferimento nascosto a Joker nel nuovo trailer di Rick and Morty

Dopo una breve pausa invernale, i nuovi episodi di Rick and Morty tornano su Adult Swim, e nelle scorse ore è stato pubblicato il trailer della seconda parte della stagione 4. Nel promo ci sono numerosi riferimenti alla cultura pop, tra cui uno a Joker che potrebbe essere sfuggito a qualcuno.

I nuovi episodi di Rick and Morty andranno in onda dal 3 maggio (e in seguito arriveranno anche su Netflix), e al netto delle considerazioni sui pesci d'aprile, vista la data di pubblicazione del video, uno dei nuovi episodi potrebbe rifarsi in qualche modo alle origini del nemico per antonomasia di Batman. In una scena, infatti, uscendo dalla navicella, Rick dice a Morty: "E se qualcosa va storto, cosa che non succederà, salta nella stessa vasca di acido in cui salto io."

Come molti appassionati di Gotham e dintorni sapranno, la storia più popolare sulle origini del Joker sostiene che il villain sia caduto appunto in una vasca piena d'acido, portandolo alla pazzia e facendo diventare la sua pelle di un bianco pallido. Ace Chemicals, la fabbrica dove avvenne il fattaccio, si trova in una delle zone più malfamate e inquinate di Gotham City, spargendo il suo fumo verde sugli edifici circostanti. La nave di Rick, nelle immagini, sembra trovarsi in un luogo molto simile, e più avanti nel trailer i due personaggi scendono da una passerella verso una vasca di acido verde, proprio come Joker.

Staremo a vedere se si tratterà di una vera e propria citazione o di un Easter Egg.