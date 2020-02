C'è Sandra Oh nella nuova serie Netflix di David Benioff, D.B. Weiss e Amanda Peet

Dai creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, e dall'attrice di Jack & Jill, Amanda Peet, arriva la nuova serie Netflix con protagonista Sandra Oh.

L'attrice di Grey's Anatomy e Killing Eve si unirà a Jay Duplass (Transparent, The Mindy Project) nella dramedy The Chair, una serie di 6 episodi dalla durata di mezz'ora co-prodotta da Peet, Benioff e Weiss, e di cui Peet sarà anche sceneggiatrice e showrunner.

The Chair sarà incentrato principalmente sul personaggio della Oh, il capo del dipartimento di Inglese di una delle più importanti università americane (da qui il titolo, The Chair = Chair of Department), mentre il ruolo di Duplass non è ancora stato reso noto.

Lo scorso agosto era stato annunciato un accordo in esclusiva tra Netflix e i creatori di Game of Thrones (uno dei motivi per cui avevano rinunciato ai film di Star Wars), e sembrerebbe proprio che la prima serie a nascere da questa collaborazione sarà The Chair, mentre il duo aveva già co-diretto lo speciale comedy con Leslie Jones, Leslie Jones: Time Machine.



A capo del progetto ci sarà però la moglie di Benioff, Amanda Peet, che nonostante sia conosciuta maggiormente come attrice, può vantare diverse sceneggiature teatrali a suo nome, tra cui anche quelle di The Commons of Pensacola e Our Very Own Carlin McCullough.