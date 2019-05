Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo spin-off di The Walking Dead

Il 2019 è stato un anno importante per la serie The Walking Dead, e a quanto pare il 2020 lo sarà ancora di più. “sarà l’inizio del nostro prossimo decennio, e vogliamo iniziarlo in grande stile” ha dichiarato Scott Gimple, showrunner della serie.

Per il 2020, quindi, i fan possono attendere il film dedicato a Rick Grimes, e anche un nuovo spin-off che è stato da poco annunciato. Il 2019, d’altro canto, rappresenta l’anno in cui The Walking Dead è tornata ai fasti delle origini per la critica e il pubblico. Il franchise, quindi, appare in piena forma. Cosa c’è da aspettarsi allora dallo spin-off in arrivo il prossimo anno?

Quando arriverà, tanto per cominciare? Beh, nel 2020, è sicuro. Il mese però è ancora da decidere. Ottobre è da scartare, tradizionalmente dedicato alla serie originale (ogni stagione di The Walking Dead è uscita a ottobre). Con Fear The Walking Dead programmato per l’estate, resterebbe il periodo gennaio-aprile o dicembre.

Di cosa parlerà lo spin-off? Ci saranno 10 episodi e la sceneggiatura del pilot è pronta. Il capo della AMC Josh Sapan ha anticipato qualcosa. "Con la sua attenzione alla prossima generazione di sopravvissuti, guidati da due giovani protagoniste femminili, riteniamo che questa terza serie sia un passaggio perfetto per far progredire la narrazione di questo universo in modo fresco e inaspettato", ha detto. “Alcuni diventeranno eroi, altri saranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cresciuti e cambiati per sempre.”

Ci sarà Rick Grimes? Di certo c’è in programma la trilogia di film su Rick Grimes. E Andrew Lincoln sembra avere voglia di rimettere i panni dello sceriffo. “Ho scelto il momento sbagliato per andarmene, perché la serie è dannatamente bella adesso” avrebbe detto recentemente a Norman Reedus. Non è esclusa quindi una sua forma di partecipazione, anche se andrebbe studiato bene il modo in cui far quadrare il tutto e legare insieme i vari universi.

Quando vedremo un trailer? È ancora presto per questo. Probabilmente sarà presentato in qualche Comic-Con, ma dipende tutto da come e quando AMC deciderà di collocare lo spin-off.

Non resta quindi che attendere il 2020. Del resto, secondo Josh Sapan l'universo di The Walking Dead è solo agli inizi.