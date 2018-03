E se la Ragazza Misteriosa di The Flash fosse legata in qualche modo all'Anti-Flash?

Chi è lache si aggira da qualche tempo sul set di? Sono ormai settimane, se non mesi, che ci arrovelliamo nel dubbio, cercando di comprendere l’identità di questo incomprensibile personaggio che sembra conoscere troppo bene i componenti del...

Sin dal suo esordio, avvenuto nell’episodio di Supergirl del crossover “Crisis on Earth-X”, i fan dell’Arrowverse hanno cercato in tutti i modi di capire chi sia realmente la fanciulla che si è presentata dinanzi a Barry Allen (Grant Gustin) pochi istanti prima che iniziasse la cerimonia del suo matrimonio. Nonostante la rete sia letteralmente esplosa, dando vita a decide e decine di teorie, i produttori di The Flash hanno rivelato che i fan, ancora oggi, non hanno ancora indovinato l’identità del personaggio, spingendo gli appassionati DC Comics a elaborare teorie ancora più fantasiose ed estreme.



Una di queste vedrebbe la Ragazza Misteriosa legata in qualche modo all’Anti-Flash (o Reverse Flash, se preferite). Introdotto nella prima stagione del serial, Eobard Thawne (nome reale dell’Anti-Flash) proviene da 22° secolo e discende direttamente dal compianto Eddie Thawne (Rick Cosnett). Ossessionato dal Flash del 21° secolo (il nostro Barry Allen), Eobard ha viaggiato nel tempo per scoprire l’identità segreta della propria nemesi, realizzando che sarebbe stato proprio lui a ‘creare’ il velocista scarlatto di Central City. Determinato inizialmente a cancellare Barry Allen dalla storia, Eobard uccise invece la madre del ragazzo, per poi perdere la propria connessione alla cosiddetta “Forza della Velocità” e rimanere bloccato nel passato.



Ormai intrappolato nel 21° secolo, Eobard decise poi di uccidere il vero Harrison Wells di Terra-1 e diede inizio al piano che, a distanza di qualche anno, avrebbe creato i primi metaumani della storia, incluso lo stesso Flash. Sebbene Barry ed il suo team abbiano sconfitto l’Anti-Flash, cancellandolo addirittura dalla storia grazie all’eroico sacrificio di Eddie Thawne, il personaggio - avendo trovato delle scappatoie temporali e risultando invero un paradosso - continua ad essere uno dei principali nemici nel Team Flash.



Tornando alla Ragazza Misteriosa, i fan sospettano che questa possa essere in realtà lo stesso Eobard Thawne/Anti-Flash, poiché entrambi i personaggi sono comparsi nel crossover "Crisis on Earth-X”. Tutti e due sono apparsi dal nulla e sono svaniti altrettanto velocemente, ma è soprattutto una frase dello stesso Anti-Flash ad avvalorare la fantasiosa teoria. Nella quarta ed ultima puntata del crossover, questi ha pronunciato una frase soggetta a svariate interpretazioni: “Mi domando quale faccia avrò la prossima volta che c’incontreremo, Flash”. Sebbene la suddetta battuta sia stata inizialmente interpretata come un riferimento al fatto che il personaggio, finora, si sia presentato prima col volto di Tom Cavanagh e successivamente con quello di Matt Letscher, non è escluso che il criminale ci abbia invece fornito un indizio sul suo eventuale ritorno.

Voi cosa ne pensate? Rimarreste soddisfatti qualora la Ragazza Misteriosa fosse per davvero il "nuovo volto" dell'Anti-Flash? Ma soprattutto, auspicate quanto noi un suo effettivo ritorno?