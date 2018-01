E se il vero Black Hood di Riverdale fosse un individuo molto vicino a Betty?

Lo scorso finale di mid-season di Riverdale sembrerebbe aver svelato l’identità di, l’individuo che nel corso della stagione corrente ha sconvolto gli abitanti della cittadina, ma il mistero legato al personaggio è ben lontano dall’essere risolto...

Sebbene lo sceriffo Keller abbia sparato e smascherato il vigilante, trovando Joseph Svenson sotto il suo inquietante cappuccio nero, i fan e le stesse star del cast sono del parere che il vero killer sia ancora in circolazione. Durante la stagione corrente, ci siamo molto interrogati sull’identità del cosiddetto “Angelo di Riverdale”, ma nonostante la rivelazione di Svenson, un personaggio in particolare continua ad essere nel nostro mirino. Una figura che, più di chiunque altro, potrebbe essere il vero killer: Hal Cooper, il padre di Betty e Polly.



Tanto per cominciare, Hal Cooper è l’individuo che più si avvicina alla descrizione fisica del misterioso Black Hood: proprio Archie ha rivelato allo sceriffo che l’uomo che ha sparato a suo padre aveva gli occhi verdi, e di tutti i possibili Blood Hood, Hal è l’unico a rispecchiare la descrizione fornita dal ragazzo. E dal momento che il cappuccio nasconde qualsiasi altro dettaglio del volto del killer, è impossibile che Archie possa aver riconosciuto il suo vicino di casa.



Al di là della somiglianza fisica, Black Hood sembra conoscere molto bene la giovane Betty e tutti coloro che le stanno attorno; addirittura, il killer ha il suo numero di telefono ed è plausibile che faccia dunque parte di una ristretta cerchia di persone a lei care. È inoltre a conoscenza dell’attuale posizione di Polly e del “peccato” commesso dalla professoressa Grundy - informazioni che non dovrebbero essere ancora uscite dalle mura di casa Cooper.



Qualora Hal fosse realmente il misterioso killer, Betty avrebbe la conferma che qualcosa di oscuro si annida all’interno della sua famiglia. La ragazza, infatti, sta cercando il proprio fratello perduto per scoprire se anch’egli possieda o meno la stessa oscurità che caratterizza gli altri componenti della famiglia.

Riverdale tornerà il prossimo 17 gennaio sulla rete statunitense The CW. In Italia la seconda stagione del serial è ancora inedita e non se ne conosce la finestra di lancio.