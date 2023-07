C'è sempre il sole a Philadephia, Aaron Paul ricorda il cameo: 'È stato divertentissimo'

Il cameo di Aaron Paul in C'è sempre il sole a Philadelphia ha entusiasmato non soltanto i fan, ma anche l'attore stesso: l'interprete di Jesse Pinkman in Breaking Bad, infatti, ha elogiato lo show e tutte le persone che l'hanno realizzato.

"È stato molto divertente" ha ricordato. "Ho adorato la troupe. Li conosco da tanti anni, quindi... sì, è stato un vero sogno. Ho così tanto rispetto per tutto lo staff, al punto che ho proposto a Rob [McElhenney] e Glenn [Howerton] che io e Bryan venissimo a Philadelphia per svolgere un tour dei Dos Hombres, così da collegarci in qualche modo. Forse avremmo potuto imbatterci nel loro bar e generare il caos... ed è più o meno quello che abbiamo fatto. Avuta l'idea, ci hanno dato la sceneggiatura. Eravamo super-entusiasti di salire a bordo!".

Ha inoltre continuato: "Quando sono arrivato sul set e abbiamo iniziato a recitare, ho capito fin da subito che dovevo essere più comico. Già, perché su quel set c'è tantissimo divertimento. Tutti ridevano, se la spassavano così tanto. Non mi trovavo in un angolo, a torturarmi, nel tentativo di entrare in uno spazio mentale adeguato per la scena drammatica che stavo per girare. Ecco perché ci siamo divertiti così tanto".

Ideata da Rob McElhenney, C'è sempre il sole a Philadelphia è una sitcom che, dal lontano 2005, racconta le vicende di quattro amici estremamente disonesti, egoisti e pronti a ingannare il prossimo. Nel cast ricordiamo Charlie Day, Gleen Howerton, Rob McElhenney e Kaitlin Olson. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di C'è sempre il sole a Philadelphia 16.