È stato svelato il titolo provvisorio della serie TV Watchmen della HBO

La produzione della serie TV di Watchmen della HBO sta pian piano aumentando i lavori sul progetto, e ora abbiamo un titolo provvisorio per lo show. Avendo un titolo di lavorazione, le riprese della serie potrebbero partire presto.

Secondo Production Weekly, lo show HBO con i personaggi creati da Alan Moore e Dave Gibbons verrà girato sotto il titolo provvisorio di "Brooklyn". Tuttavia, ad eccezione di alcuni casting della serie, è stato rivelato davvero poco su Watchmen della HBO. Ad esempio non è stata rivelata nessuna informazione sui personaggi primari. Anzi, sembra che il casting stia cercando diversi personaggi coinvolti nelle forze dell'ordine.

A Gennaio, è stato riferito che Nicole Kassell era stata scelta per dirigere l'episodio pilota della serie. Kassell ha diretto diversi episodi di The Leftovers, lo show creato da Damon Lindelof, produttore esecutivo di Watchmen. Kassell ha diretto The Woodsman, alcuni episodi di Claws, The Americans, Better Call Saul e American Crime.

"Watchmen - era pericoloso", ha detto Lindelof all'inizio di quest'anno al Vulture Fest LA. "E non puoi essere pericoloso solo per amore del pericoloso, e la ragione per cui sto facendo questo show è che sono sono tempi pericolosi e abbiamo bisogno di spettacoli pericolosi. Quello che pensiamo dei supereroi è sbagliato. Io adoro i film Marvel e abbiamo visto Justice League stamattina e sono tutto preso da Wonder Woman e Batman e sono cresciuto con questi personaggi, ma non dovremmo fidarci delle persone che indossano maschere e dicono che si stanno prendendo cura di noi. Se nascondi la tua faccia non va bene."

La serie TV Watchmen andrà in onda su HBO.