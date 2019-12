C'è Stephen Fry nello sneak peek di Spyfall, il primo episodio di Doctor Who 12

Mancano solo undici giorni al ritorno del Dottore TV, quando Spyfall, il primo episodio della dodicesima stagione di Doctor Who andrà in onda sulla BBC. Ma vediamo uno sneak peek con una guest star d'eccezione.

L'anno che verrà porterà con sé delle nuove avventure del Dottore interpretato da Jodie Whittaker e dei suoi companion, Yasmin (Mandip Gill), Graham (Bradley Walsh) e Ryan (Tosin Cole).

Ma nuove avventure significano anche nuovi personaggi, e quindi, nuove guest star.

Abbiamo già ricevuto qualche anticipazione sui ruoli di Goran Višnjić e Robert Glenister, che interpreteranno Nikola Tesla e Thomas Edison, e sono da poco state annunciate anche Anjli Mohindra e Laura Fraser.

Adesso, però, uno sneak peek di Spyfall, il primo episodio della dodicesima stagione, ci mostra C, il personaggio interpretato da Stephen Fry .

Nel video che trovate anche in testa alla notizia, C recluta il Dottore per scoprire cosa è accaduto a una paziente che sembrerebbe avere dei sintomi davvero fuori dal comune. E fuori dal comune è effettivamente ciò che le sta accadendo, perchè il DNA della ragazza sta venendo riscritto, provando l'azione di qualcosa di non umano.

"Ero preoccupato di sentirglielo dire" afferma il personaggio di Fry "Dottore, c'è in ballo la sicurezza dell'intero pianeta. Possiamo contare su di lei?".

Doctor Who tornerà il 1 gennaio 2020 sul canale inglese BBC.