C'è anche The Mandalorian tra le nuove action figures di Hasbro

Hasbro ha presentato delle nuove action figures appartenenti all'universo di Star Wars. L'acclamata Black Series comprende alcuni modelli dall'estrema cura per il dettaglio ispirati a diversi prodotti della saga ideata da George Lucas, tra cui The Mandalorian.

La serie TV ideata da Jon Favreau oltre ad aver rappresentato il maggior successo per Disney+, la piattaforma streaming di Disney presente in Italia dallo scorso 24 marzo, si appresta a far parte della celebre Black Series che nel corso degli ultimi anni ha fatto riscontrare un enorme successo da parte dei collezionisti.

Caratterizzati da un'estrema cura per i dettagli, il nuovo set di action figures vedrà la presenza di personaggi provenienti dalle diverse opere dedicate alla Galassia lontana lontana, come i celebri lungometraggi originali o quelli più recenti. Tra le foto rese pubbliche da Hasbro, infatti, possiamo notare la presenza del mandaloriano, dello storico ammiraglio Ackbar, del droide K2SO apparso nel film Rogue One, un altro mandaloriano, Boba Fett, apparso in L'impero colpisce ancora, senza dimenticare la presenza di quello che probabilmente è il personaggio più iconico del brand: Darth Vader.

Le nuove action figures saranno disponibile a partire dal prossimo anno. Per poterle visionare potete cliccare al link alla fonte in calce all'articolo, mentre per tutti coloro appassionati del merchandising di The Mandalorian, vi ricordiamo che è stato presentato anche un Baby Yoda a grandezza naturale.