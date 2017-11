E' ufficiale: Il Principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle sono fidanzati!

La notizia è stata data ufficialmente oggi e confermata da un tweet della casa reale, dall'account @kensingtonroyal: il Meghan Markle sono fidanzati e si sposeranno in primavera.

Una bella notizia per il più piccolo dei figli di Diana, che finalmente pare aver messo da parte il suo passato "birichino" ed è deciso a metter su famiglia. La sua dolce metà è una bellissima ragazza americana, attrice, che ha anche un background nella lotta per i diritti civili. Tra le serie tv interpretate dall'attrice Meghan Markle ricordiamo The War at Home, Fringe, CSI: Miami, CSI: NY, The League, Knight Rider, Senza traccia, 90210 e Til Death - Per tutta la vita.

La Markle, 36 anni, come ha precisato il comunicato rilasciato dalla Casa Reale di Londra, Clarence House, ha incontrato la regina Elisabetta.

Nelle foto ufficiali rilasciate oggi si vedono i due fidanzati sorridenti e mano nella mano, con l'anello di lei in bella, anzi, bellissima vista. Ecco il tweet dell'annuncio:



"Kensington Palace

✔

@KensingtonRoyal

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno detto sul fidanzamento:

"Siamo molto felici per Harry e Meghan. E' stato meraviglioso avere la possibilità di conoscere Meghan e vedere quanto lei ed Harry siano insieme."

La coppia ha ricevuto la benedizione della sovrana d'Inghilterra e dei genitori di Meghan, Thomas Markle e Doria Ragland, che hanno fatto loro un augurio per "una vita di felicità". I genitori dell'attrice, divorziati quando lei era piccola, hanno comunque aggiunto che: "Siamo felicissimi per Meghan e Harry. Nostra figlia è sempre stata una persona gentile ed amorevole. Vederla insieme ad Harry, che ha le stesse qualità, è per noi genitori fonte di grande gioia".

Harry è il quinto membro della famiglia reale in linea di successione al trono di San Giacomo, e Meghan è una donna divorziata (nel 2013 lei e il produttore cinematografico Trevor Engelson, sposato nel 2011, si sono lasciati); i due hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente nel 2016.

Meghan Markle, una volta sposato Harry, entrerà a tutti gli effetti a far parte della famiglia reale, e la Regina Elisabetta II potrebbe conferirle il titolo di "duchessa di Sussex", e a Harry quello di duca di Sussex.