Eagle Pictures e i cofanetti per natale 2022: Better Call Saul, Narcos e...

Per il binge watching festivo in occasione di Natale 2022, la nostrana Eagle Pictures propone quest'anno tantissimi cofanetti da collezione dedicati alle serie tv più amate di sempre e ai collezionisti che non vogliono farseli sfuggire.

Dal 1 dicembre sarà disponibile ad esempio il cofanetto SONS OF ANARCHY - LA SERIE COMPLETA, con all’interno le 7 stagioni della serie tv in DVD suddivise in ben 30 dischi. Ambientata nella città immaginaria di Charming nella Valle di San Joaquin in California, la serie vede protagonisti i Sons of Anarchy, un gruppo di centauri che dettano legge tra idealismo, traffico di armi e operazioni illegali a bordo delle loro Harley Davidson.

Per un viaggio nel vintage e un Natale con vibes anni '90, invece, a oltre 20 anni dalla prima messa in onda Eagle Pictures porta in home video DAWSON'S CREEK - LA SERIE COMPLETA, teen-trama per antonomasia che viene proposto ai fan con un cofanetto contenente le 6 stagioni in formato DVD, per rivivere le storie di Dawson di James Van Der Beek, Joey (Katie Holmes), Pacey (Joshua Jackson) e Jen (Michelle Williams) nell’iconica cittadina di Capeside, oppure per gli amanti dell'action arriva il cofanetto CHARLIE'S ANGELS - LA SERIE COMPLETA, con all’interno 29 dischi disponibili in DVD: prodotta da Aaron Spelling e Leonard Goldberg, la serie vede protagoniste le mitiche Charlie’s Angels, tre ragazze detective assoldate dal misterioso Charlie Townsend nella sua agenzia investigativa a Beverly Hills.

Infine, due nuovi cult dell'epoca moderna: da non perdere a dicembre con Eagle Pictures anche la deluxe edition numerata della serie tv Netflix NARCOS, ideata da Carlo Bernard, Chris Brancato e Doug Miro, che torna in una nuovissima edizione natalizia targata Eagle Pictures continente 8 dischi Blu-ray con le tre stagioni complete (le prime due incentrate sulla lotta delle autorità colombiane e della DEA contro il narcotrafficante Pablo Escobar e il cartello di Medellín, la terza sul cartello di Cali), insieme a tantissimi gadget, tra cui un mouse pad, 6 card da collezione, una cartolina e una cartina della Colombia; mentre dal 7 dicembre sarà disponibile BETTER CALL SAUL - LA SERIE COMPLETA, contenente tutte le 6 stagioni suddivise in 19 dischi disponibili nei formati DVD e Blu-Ray: famoso e amatissimo spin off del cult Breaking Bad, Better call Saul segue le vicende dell'avvocato Jimmy McGill / Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk.

