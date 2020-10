Earthsound, in arrivo su Apple TV+ una nuova docuserie sulla storia naturale

Come riporta in esclusiva Deadline, Apple TV+ ha ordinato una nuova serie in 12 episodi, intitolata Earthsound. Si tratta di un progetto documentaristico, prodotto dalla società britannica Offspring Films, che utilizza le più moderne tecnologie per raccontare storie della fauna selvatica di ogni continente del pianeta.

Earthsound, i cui episodi avranno una durata di 30 minuti, sarà prodotta dal fondatore e direttore creativo di Offspring Films, Alex Williamson, insieme a Sam Hodgson, Justin Anderson, Joe Stevens e Tom Payne. Per raccontare le storie sarà utilizzato un sound design cinematografico a 360 gradi, che renderà unica per lo spettatore l'immersione nella natura.

Offspring Films è nata a Bristol, nel Regno Unito, nel 2014. Alex Williamson, in precedenza, era stato capo dello sviluppo presso la Natural History Unit della BBC, dove ha supervisionato alla creazione di serie come Planet Earth II.

Tra le sue produzioni per Apple c'è invece Earth at Night in Color, con la voce narrante di Tom Hiddleston, lanciata sulla piattaforma streaming lo scorso dicembre. Questa serie documentaristica sfrutta telecamere di nuova generazione per raccontare la vita notturna di animali di tutti i continenti, dal Circolo Polare Artico alla savana africana.

Apple TV+ arriverà in Italia il prossimo 1° novembre. Tra le serie di primo piano della piattaforma c'è The Morning Show, la cui produzione si appresta a ripartire dopo il lockdown.