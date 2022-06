East of Eden, Florence Pugh star e produttrice della serie Netflix scritta da Zoe Kazan

Florence Pugh e Zoe Kazan fanno squadra per portare sul piccolo schermo una serie tv ispirata a East of Eden, una delle maggiori opere di Steinbeck: Pugh sarà star e produttrice dello show targato Netflix, mentre Kazan scriverà e produrrà la serie.

Sta per arrivare una nuova trasposizione del romanzo di John Steinbeck East of Eden, e a scriverla sarà la nipote del regista che diresse l'omonima pellicola del 1955 con protagonista James Dean.



L'attrice di Clickbait Zoe Kazan sarà infatti sceneggiatrice e produttrice della serie Netflix, mentre la star del MCU Florence Pugh l'affiancherà alla produzione, oltre a vestire i panni della sua protagonista protagonista.

"Mi innamorai di East of Eden dalla prima volta che lo lessi, all'epoca ero adolescente" ha affermato Kazan in un comunicato ufficiale "Da allora, poter adattare il libro di Steinbeck nella sua incredibile e generazionale interezza è stato il mio sogno".

"Più di ogni altra cosa, volevo esprimere al meglio la peculiare antieroina del romanzo, Cathy Ames. E Florence Pugh è la Cathy dei nostri sogni. Non potrei immaginare un'attrice più entusiasmante di lei nel ruolo" ha poi continuato "Scrivere questa miniserie negli ultimi due anni è stato il punto più alto della mia vita creativa. Spero che con i nostri partner di Netflix, Anonymous Content e Endeavor Content possiamo rendere giustizia al materiale base e presentarlo nel giusto modo a un pubblico del 21esimo secolo".

East of Eden è attualmente nelle fasi iniziali del suo sviluppo, ma secondo la descrizione lo show "esplorerà i temi del trauma e della guarigione presenti nel romanzo, dell'amore e del tradimento, del dovere e del libero arbitrio. La serie realizzerà un ritratto intimistico della famiglia Trask su uno sfondo storico di dimensioni gigantesche".



Al momento sono in corso i casting per i membri della famiglia Trask, come anche la ricerca di un regista.