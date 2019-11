Tutti gli Easter Egg della 1x01 di The Mandalorian: la forza è potente nello spin-off

Se non volete perdere neanche uno degli Easter egg o cameo presenti nel primo episodio di The Mandalorian, debuttato su Disney+ il 12 novembre, questo è il posto che fa per voi. Di seguito troverete tutti i riferimenti a Star Wars e alcune immagini della premiere, ma occhio agli spoiler: "It's a traaap!"

Probabilmente molti avranno già visto alcune immagini del piccolo "cucciolo di Yoda" sui social, ma forse non tutti sanno che purtroppo quello in fasce non è il neonato maestro Jedi in quanto The Mandalorian è ambientata sette anni dopo il Ritorno dello Jedi, l'episodio che "la fine del maestro segna". Il vero interrogativo è proprio chi o cosa è il neonato, essendo Yoda l'ultimo della sua razza nell'universo canonico di Star Wars.

Inaspettatamente, al minuto 18:31 compare Boba Fett, ma anche in questo caso la sua apparizione è sospetta poiché nell'episodio VI lo avevamo visto precipitare nelle fauci di un mostro delle sabbie durante il salvataggio di Leila dalle catene di Jabba. Alcuni penserebbero ad un semplice tributo, ma tutti sappiamo che la Forza opera attraverso vie misteriose e forse non è lontano il momento in cui lo rivedremo in azione.

Nei flashback del protagonista (qui senza maschera sul set di The Mandalorian 2) lo vediamo intento a maneggiare alcuni pezzi di acciaio beskar, prodotto d'eccellenza del pianeta Mandalore e precedentemente viene fatto riferimento ai Mythosaurs, le possenti creature un tempo cavalcate dai mandaloriani.

Mentre la trama fa il suo corso, ecco che un sottile indizio sbuca dietro l'angolo: in una scena di combattimento Pedro Pascal affronta un Quarren (simile al Davy Jones di Pirati dei Caraibi) appartenente ad una delle specie aliene che vivono su Mon Cala, pianeta natio dell'Ammiraglio Ackbar.

Altro speciale cameo è quello dell regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok) che ha prestato la voce al droide IG-11 e che presto dirigerà anche un intero episodio della serie.

Infine, la prima taglia intascata dal cacciatore di teste è quella che pendeva su un Mythrol il cui unico desiderio era tornare in tempo per il Life Day, una sorta di festa intergalattica che appositamente inventata per lo speciale natalizio di Star Wars del 1978.

Se all'inizio la brevità degli episodi di The Mandalorian ha suscitato non poche perplessità, dopo questa premiere così densa ogni dubbio è stato fugato e non è difficile immaginare una serie che andrà molto, molto lontano. Se non potete aspettare l'arrivo di Disney+ in Italia il prossimo 31 marzo per sapere cosa succederà, passate dalla nostra recensione della 1x02 di The Mandalorian.