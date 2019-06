Ecco gli easter egg su Captain Marvel ed Hellcat in Jessica Jones

I prodotti Marvel sono un continuo citarsi a vicenda: gli easter egg inseriti di volta in volta non lasciano fuori nessuno, film, serie TV o fumetto che sia. Anche Jessica Jones, ovviamente, non è immune all'abitudine di casa.

Abbiamo già notato, nel corso di quest'ultima stagione della serie con Krysten Ritter, una piccola sorpresa relativa a Captain America. Quelle di cui vi parliamo adesso sono invece sicuramente balzate all'attenzione di ogni spettatore, e riguardano Captain Marvel ed Hellcat.

Durante questi ultimi episodi dell'ultima serie Marvel ancora presente su Netflix assistiamo, infatti, alla decisione di Trish di diventare a sua volta una vigilante. In un negozio di costumi di Halloween la vediamo quindi provare quelli che sono i principali candidati a diventare la sua prima uniforme 'di lavoro'.

Tra le varie prove fatte da Trish ne notiamo due in particolare: una versione di seconda mano del costume di Captain Marvel e quella che sembrerebbe, invece, una versione decisamente più fedele al cartaceo del costume di Hellcat, che in questo caso consiste in una semplice tuta gialla con cintura, guanti e maschera neri.

Easter egg a parte, Jessica Jones ci ha regalato dopo i titoli di coda anche un ultimo ricordo dedicato a Stan Lee, scomparso lo scorso novembre.