Gotham Knights, tutti gli easter egg del primo episodio della serie

Avete mai pensato che impatto avrebbe potuto avere la morte di un supereroe come Batman sul crimine di Gotham City? Se la risposta è sì non dovreste perdervi Gotham Knights, la serie TV prodotta da Berlanti Production, in collaborazione con Warner Bros. Television, in onda ogni martedì sull'emittente statunitense The CW.

Il cast di Gotham Knights vanta molti giovani attori: Oscar Morgan nei panni di Turner Hayes, Olivia Rose Keegan da il volto a Duela Dent, mentre Fallon Smythe è Harper Row. Inizialmente, nei programmi c'era anche un volto noto del piccolo schermo in Gotham Knights: lo sapevate che Jensen Ackles avrebbe dovuto interpretare Batman?



La serie TV è incentrata su un fatto a dir poco scioccante: Bruce Wayne è morto.

Ma chi ha ucciso Batman? Secondo la polizia, inizialmente, il colpevole è il figlio adottivo del supereroe Turner Hayes aiutato dai suoi amici. Successivamente, invece, i sospetti ricadono su Duela Doe, figlia dell'acerrimo nemico di Batman: Joker. Batman ha una sola regola: non uccidere. Ma forse il Cavaliere Oscuro l'ha infranta.

Toccherà al gruppo di amici risolvere il caso nel tentativo di scoprire il responsabile dell'omicidio più clamoroso di tutti i tempi e risollevare la propria reputazione. Per scoprire il colpevole dovremo attendere le prossime puntate: nell'attesa potete leggere un elenco di easter egg presenti nell'episodio pilota di Gotham Knights.

La corte dei Gufi

Il primo easter egg è un riferimento al fumetto Batman: Court of Owls. Tra le pagine del fumetto, l'Uomo Pipistrello afferma che il gufo è un simbolo adoperato dalla Corte, apparso sulle monete dell'antica Grecia. E nel primo episodio di Gotham Knights, Bruce Wayne tiene in mano proprio una di quelle monete.

Stephanie Brow

Stephanie Brown è la migliore amica di Turner Hayes: nei fumetti Stephanie è stata un membro dei Gotham Knights.

Il Cavaliere Oscuro

Il cappuccio in frantumi sulla testa di Brune Wayne/Batman è un chiaro riferimento alla pellicola del 2012: Il Cavaliere Oscuro- Il ritorno.

La figlia di Joker

E voi lo sapevate che Joker aveva messo al mondo una bambina? Il villain non è stato di certo un buon padre per Duela che è stata, appunto, abbandonata. In una scena dell'episodio pilota, Duela sporge la testa fuori dal finestrino proprio come Joker di Heath Ledger nell'iconica scena de Il Cavaliere Oscuro.

Rose

Nella serie anima di Batman, l'Uomo Pipistrello lascia ogni anno due rose rosse su Crime Alley in onore dei genitori scomparsi. Nel primo episodio di Gotham Knights, vediamo Carrie Kelley avvicinarsi alla bara di Bruce Wayne e deporre sopra di essa una rosa rossa.

Alfred

Dopo il funerale, Cressida dice a Turner che lo proteggerà esattamente come ha fatto tutta la vita Alfred Pennyworth, maggiordomo e figura paterna per Bruce Wayne.

Duella

Nella scena dell'interrogatorio di Duella il numero sulla sua foto segnaletica è 61976. Sapete perché? Duella compare per la prima volta nei fumetti in Batman Family #6 nel 1976.

Il Campanile

Turner, dopo l'incontro poco piacevole con Brody, si nasconde nel Campanile. Nei fumetti, il Campanile è il quartier generale segreto di Gotham Knights. Nel primo episodio della serie TV, invece, si trova presso la Gotham Academy e sarà il nascondiglio principale dei nuovi supereroi pronti a difendere Gotham. In relazione al Campanile vi è un altro easter egg: il codice per accedere al campanile è 1820, l'anno di fondazione della Gotham Academy

Fila Harper

Harper, proprio come nei fumetti, durante l'interrogatorio rivela di essere bisessuale.

Villa Wayne

Nella scena in cui Stephanie rivela come il denaro provenisse da un conto a nome di Turner è visibile l'indirizzo di Villa Wayne, lo stesso della serie animata su Batman.

Blackgate

Blackgate è la prigione dove finiscono i cattivi dei fumetti: nella serie, il detective Ford vuole rinchiudere i giovani protagonisti proprio dietro quelle sbarre.

Carrie Kelly

Carrie/Robin salva il gruppo di amici dal detective Ford con indosso gli iconici occhiali verdi che la controparte indossa nei fumetti di Batman di Frank Miller.

Duella e la Corte

Duella recita una filastrocca della Corte dei Gufi direttamente dal fumetto Batman: La Corte dei Gufi.

Artiglio

Infine, vediamo Artiglio uccidere il detective Ford. Questo personaggio è il boia ufficiale della Corte nei fumetti di Batman.

E voi avevate notato questi easter egg?