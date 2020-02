Gli easter egg in Star Trek: Picard, scopriamo quelli del quarto episodio

Prosegue la messa in onda dell'attesa serie Star Trek: Picard, che con l'episodio trasmesso ieri notte all'interno del servizio di video on demand CBS All Access ha mostrato ulteriori easter egg e citazioni che richiamano le vecchie serie di Star Trek.

In Absolute Candor, questo il titolo del quarto episodio, non sono mancate le novità, come il debutto del personaggio di Elnor, interpretato dall'attore Evan Evagora, che lentamente stanno iniziando a rivelare alcuni particolari della trama principale.

Come in ogni episodio che si rispetti, però, non mancano i riferimenti alle vecchie serie del brand. Ecco alcune che coinvolgono anche il protagonista Jean-Luc Picard (Patrick Stewart):

Picard e la passione per la Scherma. In questo episodio si può notare come emerga una vecchia peculiarità di Picard: la sua abilità da schermidore. Caratteristica già osservata durante Star Trek: Generation e che torna in questa nuova serie quando vediamo il celebre capitano addestrare il personaggio di Elnor nella scherma.

Un regista speciale. Al termine dell'episodio, durante i titoli di coda, si può notare il nome del regista che sicuramente avrà stimolato i ricordi dei vecchi fan di Star Trek. La regia di questa puntata, infatti, è stata affidata a Jonathan Frakes che in Next Generation interpretava il comandante Will Riker.

Una musica particolare. In Absolute Candor c'è un dialogo tra il dottor Jurati e il capitano Rios, con il primo che sottolinea la monotonia della musica presente all'interno de La Sirena, e il secondo che risponde facendo riferimento a una vecchia storia. Di quale storia si tratta? La musica che ascolta Jurati è Klingon Opera, un genere molto studiato nell'universo di Star Trek, sopratutto in Star Trek: Deep Space Nine.

La birra romulana e il collegamento con L'ira di Khan. Nell'episodio ci sono i personaggi di Soji e Narek che bevono una particolare birra di colore blu, talmente forte da essere proibita dalla Federazione. Si tratta della birra romulana, presente anche nel lungometraggio Star Trek II: L'ira di Khan, quando il Dr. McCoy ne regala una a James T. Kirk.

Absolute Candor sarà disponibile in Italia domani 14 febbraio, all'interno della piattaforma streaming Prime Video, di Amazon. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Star Trek: Picard 1x03, l'ultimo episodio attualmente disponibile.