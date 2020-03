Ecco l'easter egg di The Walking Dead che collega Daryl a Rick Grimes

Nel promo di The Walking Dead 10x11 è presente un dettaglio riguardante il personaggio di Daryl, che sembra richiamare un vecchio momento dell'ottava stagione dello show di AMC dove il protagonista, all'epoca, era Rick Grimes.

Corsi e ricorsi storici per la celebre serie horror. La breve scena in questione è stata notata dal portale Comicbook che ha messo a confronto uno screen della prima puntata dell'ottava stagione e quella dell'undicesimo episodio della decima, intitolato Morning Star - potete visionare le due immagini al link alla fonte in calce all'articolo.

Il personaggio interpretato da Andrew Lincoln era in procinto di prepararsi per l'imminente conflitto contro Negan (Jeffrey Dean Morgaan) e per farlo si era recato vicino le tombe delle persone a lui care che ormai erano scomparse. Nella sequenza presente all'interno del promo, Daryl si prepara allo scontro con Alpha ripetendo in modo molto simile le stesse dinamiche di Rick, ovvero vicino ai luoghi di sepoltura delle persone che sono scomparse.

Cosa ne pensate di questo parallelismo? Si tratta davvero di un easter egg dedicato a Rick Grimes o è stata soltanto una semplice coincidenza? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che l'undicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead sarà trasmesso negli Stati Uniti il prossimo 8 marzo, mentre in Italia sarà disponibile dal giorno successivo su Fox.