Easy: il trailer della terza stagione, in arrivo il 10 maggio

Mentre le serie antologiche continuano a prosperare, una delle prime ad adottare questa forma di narrazione sta per salutarci per sempre. La serie comedy Easy, infatti, ideata da Joe Swanberg, arriverà in streaming a maggio per la sua terza e ultima stagione.

"Il supporto, la flessibilità e la fiducia che Netflix ha fornito, insieme alla sua portata globale, hanno reso questo esperimento completamente unico", ha dichiarato Joe Swanberg in una nota. "Il fatto di essere stato in grado di collaborare con così tanti dei miei attori preferiti ha portato ad un livello da sogno un'esperienza già molto emozionante. Non potrei essere più orgoglioso della nuova stagione, e non vedo l'ora di condividerla" ha continuato il regista di Drinking Buddies.

Easy racconta la vita amorosa in continua evoluzione di alcune coppie e single di Chicago. Nella terza stagione si rivedranno Elizabeth Reaser (The Haunting of Hill House) e Michael Chernus (Orange is the New Black), che continuano a esplorare le gioie e i dolori di un matrimonio aperto; tra le altre storie, Jake Johnson (New Girl) e Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror) si ricollegano dopo una svolta nella carriera di lei; David Franco (The Disaster Artist), Zazie Beetz (Atlanta) e Aya Cash affrontano una nuova sfida con il loro microbirrificio.

Fanno inoltre parte del cast alcuni nuovi volti, come Melanie Lynskey (Castle Rock) e John Gallagher Jr (The Newsroom). Data l'ambientazione comune degli episodi, alcuni personaggi compaiono nelle storie degli altri, creando un gradevole gioco di incastri e sovrapposizioni. Ogni episodio, della durata di mezz'ora, funziona quindi come una storia autonoma, ma interagisce con gli altri arricchendoli di suggestioni.

Swanberg ha scritto e diretto personalmente ogni episodio. La terza stagione di Easy arriverà su Netflix il prossimo 10 maggio. Chi non ricorda gli episodi precedenti può rileggere la recensione della stagione 2 di Easy. La piattaforma di streaming ha anche presentato il trailer di Dark, nuova serie in uscita a giugno.