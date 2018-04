Ecco 13 tra le migliori serie tv Netflix Originals da vedere assolutamente!

Inizialmente,è nato iniziando a distribuire i DVD direttamente ai consumatori, ma da allora è diventato il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo - e ciò è dovuto in gran parte alla straordinaria selezione di programmi TV originali.

La lista che trovate qui sotto comprende alcune delle migliori serie originali del colosso dello streaming. L'ordine l'abbiamo deciso noi, ma potete tranquillamente contestare la lista e dirci qual è la vostra personale classifica tra i titoli elencati. E se ne avete altri da consigliare, sentitevi pure liberi di farlo!

13. 13 REASONS WHY

12. THE END OF THE F***ING WORLD

The End of the F *** ing World è ... un show strano. La serie è una commedia oscura incentrata sugli adolescenti James e Alyssa mentre viaggiano su e giù per il paese. Certo, potrebbe sembrare una tipica rom-com, ma questo show è tutt'altro: Alyssa è una ribelle che vuole sfuggire alla monotona vita suburbana, mentre James sta cercando di uccidere Alyssa; del resto è già abituato ad uccidere gli animali! Ovviamente, non tutto va secondo i piani (di entrambi), ed è allora che le cose si fanno interessanti. Ciò che veramente rende particolare questa serie è il suo dialogo. È così semplice, eppure al contempo così oscuro, divertente e scioccante che non possiamo che ripeterlo: The End of the F *** ing World è una serie strana, ma così strana da essere fantastica!

11. UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI

Può essere un lavoro ingrato passare attraverso l'adattamento di Netflix di Una Serie di Sfortunati Eventi di Lemony Snicket, ma il tempo speso potrebbe valere ogni minuto. Certo, lo spettacolo non è per tutti, ma il pubblico che si diverte con l'umorismo nero e vedendo i personaggi attraversare situazioni inutili, si sentirà come a casa. A parte la storia, il cast di Una Serie di Sfortunati Eventi offre alcune delle migliori performance mai viste in un programma televisivo per bambini. E Neil Patrick Harris è eccezionale nei panni dello ... spiacevole conte Olaf.

10. SENSE8

9. HOUSE OF CARDS

8. ORANGE IS THE NEW BLACK

7. SANTA CLARITA DIET

C'è un'abbondanza di spettacoli legati al mondo degli zombi in televisione, e uno di quelli più singolari è certamente Santa Clarita Diet. La serie segue una coppia sposata di Santa Clarita, in California. La moglie (Drew Barrymore) si trasforma in uno zombi e suo marito (Timothy Olyphant) cerca di aiutarla a sopravvivere trovandole cervelli da mangiare; il tutto mentre i due tentano di condurre una vita normale, nei panni di agenti immobiliari. Questo è solo un breve riassunto dello spettacolo. Per adesso sono andate in onda solo due stagioni della serie, ma sono più che sufficienti per giudicare il prodotto: non importa di che cosa parli l'episodio; questo show riesce comunque a mantenere alta l'attenzione degli spettatori. Ciò che distingue veramente Santa Clarita Diet da tutte le altre commedie, tuttavia, è che non si trattiene ... su nulla!

6. JESSICA JONES

5. NARCOS

4. LUKE CAGE

3. DAREDEVIL

2. THE PUNISHER

L'ultima serie Marvel a debuttare su Netflix è stata The Punisher, con Jon Bernthal nel ruolo dell'anti-eroe omonimo. Anche se The Punisher ha, per adesso, mostrato al pubblico solo una stagione, la storia del personaggio, così come l'interpretazione di Bernthal, è stata unanimemente applaudita fin dal primo momento in cui l'attore ha debuttato nei panni di Frank Castle, nella stagione 2 di Daredevil. Nonostante la sua brutalità pura, The Punisher è senza dubbio uno dei migliori spettacoli della Marvel per il piccolo schermo, inclusi tutti quelli che non vanno in onda su Netflix.

1. STRANGER THINGS

Stranger Things ha debuttato senza una grande campagna di marketing nel 2016, e in breve tempo è diventato un fenomeno globale. La serie TV degli anni '80 prende in prestito elementi dai classici film di genere e degli show televisivi cult, come E.T., Rambo e The Goonies; la storia è piena di mostri, amicizia, dimensioni alternative, cospirazioni governative e tutto ciò che c'è nel mezzo. Con il suo tono nostalgico attira qualsiasi tipo di spettatore. Per adesso ci sono solo due stagioni online di Stranger Things, ma l'inizio della produzione della terza è alle porte e quindi... Noi non vediamo l'ora che sia fine anno per vedere di nuovo il Sottosopra!

Allora, che ne dite? Siete d'accordo con questa classifica? Avreste inserito i titoli in modo diverso? Ne avete altri da consigliare? Scatenatevi pure nei commenti, qui sotto!