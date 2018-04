Ecco l'anteprima del prossimo episodio di Fear the Walking Dead dal titolo "Buried"

AMC ha pubblicato l'anteprima di Fear the Walking Dead 4x04 dal titolo "Buried".

Potete trovare l'anteprima in apertura della news, mentre di seguito potete trovare la sinossi ufficiale dell'episodio: "L'interrogatorio di Al rivela alcune sorprendenti verità sul passato del gruppo; John Dorie riceve notizie inaspettate." L'ultimo episodio si è concluso con la scioccante morte del sopravvissuto Nick, che stava per abbracciare gli insegnamenti di Morgan poco prima che fosse catturato dalla giovane spia di Vulture, Charlie, e ucciso a colpi di pistola.

Il prossimo episodio vedrà i sopravvissuti Alicia, Luci e Strand attraversare il fallout che ruota intorno alla morte di Nick mentre Althea farà seguito al suo accordo con Strand, suggerendo possibili risposte a quello che è successo nell'anno tra l'esplosione della terza stagione e il clan Clark che scopre lo stadio di baseball. "Come sei finito qui?" Chiede Althea a Strand. "Questa è una grande domanda", risponde.

Nel frattempo, nel passato, Madison ha avuto un altro incontro con Mel, che dice al Diamond leader: "Ogni volta che mandi qualcuno là fuori, c'è una possibilità che non tornino indietro". "Torneranno", dice Madison, probabilmente riferendosi al duo di Alicia e Naomi, che si è imbattuto nei non morti mentre esplorava un parco acquatico. "Lo stadio, non durerà", dice Naomi ad Alicia, e le sue parole si dimostrano profetiche. "Devo iniziare a pensare a dove andrai dopo."

La morte di Nick avrà grandi ramificazioni per i sopravvissuti: "Nick è una parte fondamentale di questo gruppo", ha detto a THR il co-showrunner Ian Goldberg. "[Alicia, Luciana e Strand] sono tutti emotivamente connessi a lui per diversi motivi. Tutti e quattro hanno preso parte a questa missione molto oscura che li ha uniti. È una missione di violenza. È deprimente e in qualche modo senza speranza. Quello che esploreremo andando avanti è ciò che significa per Alicia, Strand e Luciana, e come influirà sulla loro missione", ha detto Goldberg "Faranno un corso diverso? In che modo questo li influenzerà? E poi c'è anche Morgan. Nell'episodio uno abbiamo visto che Morgan è scappato dalle persone a lui più vicine perché conosce i pericoli di avvicinarsi a qualcuno e cosa succede quando si perde la gente. È ciò che dice ad Al nella sua intervista: 'Perdo le persone e poi mi perdo'. Qui, è successo di nuovo..."

Fear The Walking Dead tornerà domenica 6 Maggio su AMC.