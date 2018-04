Ecco come la serie TV Barry riesce a gestire i suoi forti cambiamenti di tono

La nuova serie TV prodotta da HBO, Barry, è in grado di mettere in scena dei repentini e vertiginosi cambiamenti di tono, che in alcuni casi possono addirittura spiazzare il telespettatore. Ma come ci riesce? Ce lo spiega l'attrice Sarah Goldberg, che nello show veste i panni di Sally.

In una recente intervista rilasciata a ScreenRant, la Goldberg ha discusso di come secondo lei lo show riesca a trasportare i suoi fan in una vera e propria giostra di emozioni, di stati d'animo e di toni, basandosi sull'esperienza maturata sul set nei panni di Sally; soprattutto di come sia possibile che dopo tutti questi sconvolgimenti ci sia all'orizzonte un altro episodio di quella che è a tutti gli effetti una commedia, e che si conferma come tale.

"Devo essere onesta: non è così difficile interpretare un ruolo del genere quando la scrittura è buona" ci fa sapere l'attrice. "Quando leggo la prima revisione del copione cerco sempre di sentirla risuonare nella mia mente. Così facendo se ne può sentire il ritmo; sento che la gran parte del lavoro può essere fatta solamente attenendosi a quello che hanno previsto gli scrittori. Oltre a questo abbiamo un ottimo regista e l'atmosfera sul set è molto collaborativa".

"L'energia che si percepisce durante le riprese è parecchio positiva, e questo è un elemento che va a favore del nostro lavoro perché le parti che interpretiamo ci chiedono di essere vulnerabili. Anche perché ci viene chiesto di passare da un genere di commedia leggero ad uno molto pesante: la mia sensazione è quella che ci venga dato molto spazio e diverso tempo per interpretare al meglio quei momenti. Non è un lavoro facile e richiede sicuramente vari tentativi, ma quando sei in buone mani tutto risulta meno difficile" conclude Sarah Goldberg.

La prossima puntata di Barry andrà in onda domenica prossima, sempre su HBO.