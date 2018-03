Ecco un corposo primo look dedicato alla seconda stagione di Legion

conferma di avere una grandissima propensione alla psichedelia quando si tratta di promuovere il suo: in occasione dell'arrivo della seconda stagione il network ha rilasciato un video di presentazione esteso, che rispetta in tutto e per tutto i canoni utilizzati anche nel girare i precedenti trailer.

In occasione della premiere della seconda stagione di Legion, FX con un tempismo invidiabile coglie la palla al balzo e rilascia un esteso video di presentazione per lo show, che come al solito punta a spappolare le meningi dei fan con una massiccia dose di psichedelia. Cosa ci offrirà la nuova incarnazione della serie TV? Non ci resta che scoprirlo guardandola, ed intanto usare il video promo come un antipasto!

Basato sull'omonimo fumetto della Marvel creato da Chris Claremont e Bill Sienkiewicz, Legion tratta la storia di David Haller(interpretato dall'attore Dan Stevens nella serie TV), un uomo comune che credeva inizialmente di essere schizofrenico. Alla fine scopre di avere dei poteri che lo rendono forse il mutante più potente in circolazione, e con l'aiuto di un team di esperti David scopre di essere infestato da un fastidioso parassita che riesce a fatica a contenere, mentre compie i suoi primi passi alla scoperta dei suoi poteri appena acquisiti.

La notizia del rinnovo dello show per una seconda stagione è stata annunciata già lo scorso marzo, dopo che l'opera di Noah Hawley (già conosciuto da qualche fan per il lavoro svolto in Fargo) ha registrato un ottimo numero di ascolti.