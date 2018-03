Il futuro di Ash secondo Bruce Campbell se Ash vs Evil Dead venisse cancellato

Viene sempre il momento di lasciar andare qualcuno, e bisogna essere pronti a questa eventualità: in un recente Q&A l'attoreha illustrato ai fan le sorti del suo personaggioqualora la sua serie TVdovesse venire cancellata.

Ogni attore deve essere psicologicamente pronto ad abbandonare il personaggio che interpreta nel momento in cui una serie TV finisce o, eventualmente, viene cancellata per i motivi più disparati. E per esteso dovrebbero esserlo anche i fan.

Nel caso di Ash vs Evil Dead, che attualmente è giunto alla sua terza stagione, la voglia di un film che porti il nome della saga in cui reciti ancora Bruce Campbell nei panni di Ash è tanta, sia da parte dei fan che dagli appassionati di Sam Raimi e delle pellicole de La Casa. A quanto pare, però, secondo l'attore il suo personaggio avrebbe vita breve al di fuori della serie TV, e se quest'ultima venisse cancellata dopo l'attuale stagione e non rinnovata per un'ipotetica quarta, il personaggio di Ash potrebbe finire con essa.

Questo pensiero emerge da una recente sessione di Q&A durante l'evento "An Evening With Bruce Campbell" promosso dall'Irish Film Institute, nel quale i fan hanno inevitabilmente chiesto all'attore cosa ne pensa del futuro del suo personaggio, l'Ashley J. Williams di cui si trova regolarmente a vestire i panni. Secondo Campbell questo personaggio non potrebbe ricevere una pellicola a suo nome, perché la sua sorte sarebbe legata a quella della serie TV: se Ash vs Evil Dead verrà cancellata, si porterà nella tomba anche Ash, che non avrà più l'occasione di combattere i Deadite.

Ma non è mai bene fasciarsi la testa prima di rompersela: intanto godiamoci il promo del nuovo episodio, dove Ash dovrà vedersela con un bambino...indemoniato.