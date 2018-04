Ecco il filmato perduto che vede il Batman di Adam West insegnare l'educazione stradale

Una società specializzata nella ricerca di footage perduti ha recentemente scoperto un filmato di Adam West come Batman che insegna sicurezza stradale ai bambini nel Regno Unito.

Nel breve filmato, West, nei panni di Batman, spiega come è venuto a Londra per prendersi una pausa dalla lotta al crimine a Gotham e sottolineare l'importanza di praticare la sicurezza stradale a Londra. Nel video, West ricorda ai bambini del Regno Unito che il traffico è sempre un pericolo mortale e poi li istruisce sul Kerb Drill (guardare in entrambe le direzioni prima di attraversare la strada). Quindi mostra la manovra e attraversa la strada con dei bambini. Il filmato perduto, come riportato dalla BBC, è stato trovato da Kaleidoscope, una società che spende il suo tempo alla ricerca di film e filmati televisivi persi.

West è scomparso l'anno scorso all'età di 88 anni, ma i fan di tutto il mondo ricorderanno sempre la sua interpretazione nella classica serie degli anni '60 Batman. Prima d'ora, questo filmato non è mai stato visto al di fuori del Regno Unito. In origine andava in onda sulla televisione britannica nel 1967, ma come molta televisione britannica, il film si è perso nel tempo, principalmente perché la BBC notoriamente usava cancellare la sua programmazione su base regolare piuttosto che archiviarla. Kaleidoscope presenterà il nuovo filmato di Batman alla Birmingham City University questo fine settimana, nel tentativo di trovare i 100 migliori programmi TV del Regno Unito, che includono anche il rintracciamento di altri episodi mancanti di Doctor Who.

West rimarrà per sempre Batman. Potete trovare il filmato in apertura della news.