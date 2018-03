Ecco finalmente, come promesso, l'atteso trailer della seconda stagione di Westworld!

Il teaser della seconda stagione dell'acclamata serie fantascientifica della HBO,, aveva già annunciato diversi accadimenti potenzialmente minacciosi e altri altrettanto epici: adesso, il trailer conferma tutto questo, date pure un'occhiata al player!

Girato sulle note di "Heart-Shaped Box" dei Nirvana, il trailer della seconda stagione mostra la lotta degli host del Westworld, mentre continuano a cercare di guadagnare senzienza e desiderano l'indipendenza, rivoltandosi contro i poteri che si nascondono dietro al parco Westworld.

Ciò che la maggior parte dei fan sarà entusiasta di vedere, è il mondo molto più grande che la stagione 2 ci offrirà. Vediamo pertanto scorci di strutture dietro le quinte di coloro che gestiscono Westworld, così come altri "mondi", quali quello feudale del Giappone, e forse, anche se solo un assaggio, il mondo reale futuro, sito al di fuori del labirinto composto da questi parchi.

Come sempre, l'immaginazione sembra accuratamente selezionata per evocare teorie e implicazioni da parte dei fan; prima cioè di tirare fuori il coniglio dal cilindro e rivelare che nulla di ciò che si intravede è esattamente ciò che sembra. La stessa cosa, lo ricorderete, è accaduta durante il marketing della stagione 1, quindi guardate pure il trailer, ma prendetelo come sempre con le pinze!

Per quanto riguarda i personaggi, vediamo Dolores (Evan Rachel Wood) diventare sul serio il rivoluzionario robot che potrebbe distruggere i legami che tengono segregata la sua gente - mentre altre scene sembrano mostrarla nuovamente nei suoi giorni pre-sveglia. Maeve (Thandie Newton) sembra avere un quadro più ampio della situazione, e infatti la vediamo vagare attraverso le strutture operative e nel "Samurai World" come se stesse prendendo in considerazione la mappa di questo mondo - e, probabilmente, anche decidendo come distruggerlo. Il povero Bernard (Jeffrey Wright) sembra perso come sempre. A proposito di violenza poi, sembra che ce ne sia parecchia anche quest'anno, con Teddy (James Marsden) che mette in guardia Dolores contro tutti gli spargimenti di sangue, mentre William / the Man in Black (Ed Harris) sembra divertirsi, come al solito. Come Dolores, MIB sembra intenzionato ad eliminare il mondo fantastico in cui vivono così in tanti. Vedremo come andrà a finire.

La stagione 2 di Westworld arriva in anteprima il 22 aprile.