Ecco la lista delle Nomination ai SAG Awards 2018 per la Televisione!

Tutti i nominati nella sezione n li potete trovare qui sotto! Questa sarà la ventiquattresima edizione dei premi(Screen Actors Guild Awards) per le migliori performance del 2017.

Ecco tutte le Nomination per la sezione TV:

Miglior performance da parte di un'attrice donna in un Film per la Televisione o in una Serie Limitata:

LAURA DERN / Renata Klein – “BIG LITTLE LIES” (HBO)

NICOLE KIDMAN / Celeste Wright – “BIG LITTLE LIES” (HBO)

JESSICA LANGE / Joan Crawford – “FEUD: BETTE AND JOAN” (FX Networks)

SUSAN SARANDON / Bette Davis – “FEUD: BETTE AND JOAN” (FX Networks)

REESE WITHERSPOON / Madeline MacKenzie – “BIG LITTLE LIES” (HBO)

Miglior performance di un attore uomo in un Film per la Televisione o in una Serie Limitata:

BENEDICT CUMBERBATCH / Sherlock Holmes – “SHERLOCK: THE LYING DETECTIVE” (WGBH/Masterpiece)

JEFF DANIELS / Frank Griffin – “GODLESS” (Netflix)

ROBERT DE NIRO / Bernie Madoff – “THE WIZARD OF LIES” (HBO)

GEOFFREY RUSH / Albert Einstein – “GENIUS” (National Geographic)

ALEXANDER SKARSGÅRD / Perry Wright – “BIG LITTLE LIES” (HBO)

Miglior performance di un'attrice donna in una serie Drammatica:

MILLIE BOBBY BROWN / Eleven – “STRANGER THINGS” (Netflix)

CLAIRE FOY / Queen Elizabeth II – “THE CROWN” (Netflix)

LAURA LINNEY / Wendy Byrde – “OZARK” (Netflix)

ELISABETH MOSS / Offred/June – “THE HANDMAID’S TALE” (Hulu)

ROBIN WRIGHT / Claire Underwood – “HOUSE OF CARDS” (Netflix)

Miglior Performance di un attore uomo in una serie Drammatica:

JASON BATEMAN / Martin “Marty” Byrde – “OZARK” (Netflix)

STERLING K. BROWN / Randall Pearson – “THIS IS US” (NBC)

PETER DINKLAGE / Tyrion Lannister – “GAME OF THRONES” (HBO)

DAVID HARBOUR / Jim Hopper – “STRANGER THINGS” (Netflix)

BOB ODENKIRK / Jimmy McGill/Saul Goodman – “BETTER CALL SAUL” (AMC)

Miglior performance di un'attrice donna in una serie Comedy:

UZO ADUBA / Suzanne “Crazy Eyes” Warren – “ORANGE IS THE NEW BLACK” (Netflix)

ALISON BRIE / Ruth Wilder – “GLOW” (Netflix)

JANE FONDA / Grace Hanson – “GRACE AND FRANKIE” (Netflix)

JULIA LOUIS-DREYFUS / Selina Meyer – “VEEP” (HBO)

LILY TOMLIN / Frankie Bergstein – “GRACE AND FRANKIE” (Netflix)

Miglior Performance di un attore uomo in una serie Comedy:

ANTHONY ANDERSON / Andre “Dre” Johnson – “BLACK-ISH” (ABC)

AZIZ ANSARI / Dev – “MASTER OF NONE” (Netflix)

LARRY DAVID / Himself – “CURB YOUR ENTHUSIASM” (HBO)

SEAN HAYES / Jack McFarland – “WILL & GRACE” (NBC)

WILLIAM H. MACY / Frank Gallagher – “SHAMELESS” (Showtime)

MARC MARON / Sam Sylvia – “GLOW” (Netflix)

Miglior performance di Gruppo in una serie Drammatica:

THE CROWN (Netflix)

CLAIRE FOY / Queen Elizabeth II

VICTORIA HAMILTON / Queen Elizabeth The Queen Mother

VANESSA KIRBY / Princess Margaret

ANTON LESSER / Prime Minister Harold Macmillan

MATT SMITH / Philip, Duke of Edinburgh

GAME OF THRONES (HBO)

ALFIE ALLEN / Theon Greyjoy

JACOB ANDERSON / Grey Worm

PILOU ASBÆK / Euron Greyjoy

HAFÞÓR JÚLÍUS BJÖRNSSON / The Mountain

JOHN BRADLEY / Samwell Tarly

JIM BROADBENT / Archmaester Ebrose

GWENDOLINE CHRISTIE / Brienne

EMILIA CLARKE / Daenerys Targaryen

NIKOLAJ COSTER-WALDAU / Jaime Lannister

LIAM CUNNINGHAM / Davos Seaworth

PETER DINKLAGE / Tyrion Lannister

RICHARD DORMER / Beric Dondarrion

NATHALIE EMMANUEL / Missandei

JAMES FAULKNER / Randyll Tarly

JEROME FLYNN / Bronn

AIDAN GILLEN / Petyr Baelish

IAIN GLEN / Jorah Mormont

KIT HARINGTON / Jon Snow

LENA HEADEY / Cersei Lannister

ISAAC HEMPSTEAD WRIGHT / Bran Stark

CONLETH HILL / Varys

KRISTOFER HIVJU / Tormund Giantsbane

TOM HOPPER / Dickon Tarly

ANTON LESSER / Qyburn

RORY McCANN / The Hound

STAZ NAIR / Qhono

RICHARD RYCROFT / Maester Wolkan

SOPHIE TURNER / Sansa Stark

RUPERT VANSITTART / Yohn Royce

MAISIE WILLIAMS / Arya Stark

THE HANDMAID’S TALE (Hulu)

MADELINE BREWER / Janine/Ofwarren/Ofdaniel

AMANDA BRUGEL / Rita

ANN DOWD / Aunt Lydia

O-T FAGBENLE / Luke

JOSEPH FIENNES / Commander Waterford

TATTIAWNA JONES / Ofglen #2

MAX MINGHELLA / Nick Blaine

ELISABETH MOSS / Offred/June

YVONNE STRAHOVSKI / Serena Joy

SAMIRA WILEY / Moira

STRANGER THINGS (Netflix)

SEAN ASTIN / Bob Newby

MILLIE BOBBY BROWN / Eleven

CARA BUONO / Karen Wheeler

JOE CHREST / Ted Wheeler

CATHERINE CURTIN / Claudia Henderson (Dustin’s Mom)

NATALIA DYER / Nancy Wheeler

DAVID HARBOUR / Jim Hopper

CHARLIE HEATON / Jonathan Byers

JOE KEERY / Steve Harrington

GATEN MATARAZZO / Dustin Henderson

CALEB McLAUGHLIN / Lucas Sinclair

DACRE MONTGOMERY / Billy

PAUL REISER / Dr. Owens

WINONA RYDER / Joyce Byers

NOAH SCHNAPP / Will Byers

SADIE SINK / Max

FINN WOLFHARD / Mike Wheeler

THIS IS US (NBC)

ERIS BAKER / Tess Pearson

ALEXANDRA BRECKENRIDGE / Sophie

STERLING K. BROWN / Randall Pearson

LONNIE CHAVIS / Young Randall

JUSTIN HARTLEY / Kevin Pearson

FAITHE HERMAN / Annie Pearson

RON CEPHAS JONES / William Hill

CHRISSY METZ / Kate Pearson

MANDY MOORE / Rebecca Pearson

CHRIS SULLIVAN / Toby Damon

MILO VENTIMIGLIA / Jack Pearson

SUSAN KELECHI WATSON / Beth Pearson

HANNAH ZEILE / Teenage Kate

Miglior Performance di Gruppo in una serie Comedy:

BLACK-ISH (ABC)

ANTHONY ANDERSON / Andre “Dre” Johnson

MILES BROWN / Jack Johnson

DEON COLE / Charlie Telphy

LAURENCE FISHBURNE / Pops

JENIFER LEWIS / Ruby

PETER MACKENZIE / Mr. Stevens

MARSAI MARTIN / Diane Johnson

JEFF MEACHAM / Josh

TRACEE ELLIS ROSS / Dr. Rainbow Johnson

MARCUS SCRIBNER / Andre Johnson, Jr.

YARA SHAHIDI / Zoey Johnson

CURB YOUR ENTHUSIASM (HBO)

TED DANSON / Himself

LARRY DAVID / Himself

SUSIE ESSMAN / Susie Greene

JEFF GARLIN / Jeff Greene

CHERYL HINES / Cheryl David

JB SMOOVE / Leon Black

GLOW (Netflix)

BRITT BARON / Justine Biagi

ALISON BRIE / Ruth Wilder

KIMMY GATEWOOD / Stacey Beswick

BETTY GILPIN / Debbie Eagan

REBEKKA JOHNSON / Dawn Rivecca

CHRIS LOWELL / Bash

SUNITA MANI / Arthie Premkumar

MARC MARON / Sam Sylvia

KATE NASH / Rhonda Richardson

SYDELLE NOEL / Cherry Bang

MARIANNA PALKA / Reggie Walsh

GAYLE RANKIN / Sheila the She-Wolf

BASHIR SALAHUDDIN / Keith

RICH SOMMER / Mark

KIA STEVENS / Tammé Dawson

JACKIE TOHN / Melanie Rosen

ELLEN WONG / Jenny Chey

BRITNEY YOUNG / Carmen Wade

ORANGE IS THE NEW BLACK (Netflix)

UZO ADUBA / Suzanne “Crazy Eyes” Warren

EMILY ALTHAUS / Maureen Kukudio

DANIELLE BROOKS / Tasha “Taystee” Jefferson

ROSAL COLÓN / Ouija

JACKIE CRUZ / Marisol “Flaca” Gonzales

FRANCESCA CURRAN / Helen Van Maele

DANIELLA DE JESÚS / Zirconia

LEA DeLARIA / Big Boo

NICK DILLENBURG / CO Blake

ASIA KATE DILLON / Brandy Epps

BETH DOVER / Linda Ferguson

KIMIKO GLENN / Brook Soso

ANNIE GOLDEN / Norma Romano

LAURA GÓMEZ / Blanca Flores

DIANE GUERRERO / Maritza Ramos

EVAN ARTHUR HALL / CO Stratman

MICHAEL J. HARNEY / Sam Healy

BRAD WILLIAM HENKE / Desi Piscatella

MIKE HOUSTON / CO Lee Dixon

VICKY JEUDY / Janae Watson

KELLY KARBACZ / Kasey Sankey

JULIE LAKE / Angie Rice

SELENIS LEYVA / Gloria Mendoza

NATASHA LYONNE / Nicky Nichols

TARYN MANNING / Tiffany “Pennsatucky” Doggett

ADRIENNE C. MOORE / Cindy Hayes

MIRIAM MORALES / Pidge

KATE MULGREW / Galina “Red” Reznikov

EMMA MYLES / Leanne Taylor

JOHN PALLADINO / Josh

MATT PETERS / Joel Luschek

JESSICA PIMENTEL / Maria Ruiz

DASCHA POLANCO / Dayanara Diaz

LAURA PREPON / Alex Vause

JOLENE PURDY / Stephanie Hapakuka

ELIZABETH RODRIGUEZ / Aleida Diaz

NICK SANDOW / Joe Caputo

ABIGAIL SAVAGE / Gina Murphy

TAYLOR SCHILLING / Piper Chapman

CONSTANCE SHULMAN / Yoga Jones

DALE SOULES / Frieda Berlin

YAEL STONE / Lorna Morello

EMILY TARVER / CO Artesian McCullough

MICHAEL TORPEY / CO Thomas Humphrey

LIN TUCCI / Anita DeMarco

VEEP (HBO)

DAN BAKKEDAHL / Roger Furlong

ANNA CHLUMSKY / Amy Brookheimer

GARY COLE / Kent Davison

MARGARET COLIN / Jane McCabe

KEVIN DUNN / Ben Cafferty

CLEA DUVALL / Marjorie Palmiotti

NELSON FRANKLIN / Will

TONY HALE / Gary Walsh

JULIA LOUIS-DREYFUS / Selina Meyer

SAM RICHARDSON / Richard Splett

PAUL SCHEER / Stevie

REID SCOTT / Dan Egan

TIMOTHY SIMONS / Jonah Ryan

SARAH SUTHERLAND / Catherine Meyer

MATT WALSH / Mike McLintock

Miglior performance d'Azione di un insieme di Stuntman in una serie Comedy o Drama

GAME OF THRONES (HBO)

GLOW (Netflix)

HOMELAND (Showtime)

STRANGER THINGS (Netflix)

THE WALKING DEAD (AMC)"