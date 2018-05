Ecco la prima foto di She-Ra, il nuovo serial Netflix: in più, l'annuncio del cast!

She-Ra, la Principessa del Potere sta per arrivare sul piccolo schermo: è infatti in fase di produzione la nuova serie su Netflix! E adesso possiamo vedere il first-look, la prima immagine ufficiale in formato poster.

She-Ra and the Princesses of Power è il titolo di questo nuovo prodotto per la tv. La prima volta che apparve sullo schermo fu nel 1985. Lei è Adora la gemella del Principe Adam (He-Man). Originariamente, l'idea fu di creare un personaggio femminile che avesse sulle ragazze lo stesso ascendente che aveva He-Man sui ragazzi; rapita da piccola, e cresciuta nel "male", dal malvagio Hordark, quando la ragazza incontra il fratello e scopre quali siano le sue vere origini, sceglie di schierarsi dalla parte del bene. Il suo alter ego, She-Ra, appare quando l'eroina impugna la Spada della Protezione e la rende super forte e tanto formidabile quanto il fratello.

E dunque ecco adesso, by Netflix, non solo arriva il poster della nuova serie, ma anche la descrizione del cast vocale, composto da Aimee Carrero (She-Ra), Jordan Fisher (Seahawk), Marcus Sribner (Bow), Lorraine Toussaint (Shadow Weaver), Sandra Oh (Castaspella), Karen Fukuhara (Glimmer), AJ Michalka (Catra), e Reshma Shetty (Angella)

Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto.