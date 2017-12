Ecco il promo del 12° episodio della quarta stagione di Gotham!

Laha rilasciato il promo per il dodicesimo episodio della quarta stagione di Gotham , serie tv prequel didella. Il prossimo episodio si intitola "Un cavaliere oscuro: frammenti di uno specchio rotto".

Il promo della prossima puntata di Gotham, mostra Jermoe e Pinguino che formano una partnership dietro le sbarre e Barbara avvertire Jim delle implicazioni che attendono lui e Sofia dopo quello che è successo a Carmine Falcone. Nel frattempo, Bruce fa un altro passo per l'abbracciare il suo destino ma non mentre si trova sotto la seduzione di Ivy. Potete trovare il promo di "Pieces of a Broken Mirror" in apertura.

Gotham vede Ben McKenzie come il detective Jim Gordon, Donal Logue come detective Harvey Bullock, David Mazouz come Bruce Wayne, Sean Pertwee come Alfred Pennyworth, Morena Baccarin come Dr. Leslie Thompkins, Robin Lord Taylor come Oswald Cobblepot / Il Pinguino, Cory Michael Smith come Edward Nygma / Enigmista, Carmen Bicondova come Selina Kyle, Erin Richards come Barbara Kean, Jessica Lucas come Tabitha Galavan, Chris Chalk come Lucius Fox, Drew Powell come Butch Gilzean, Maggie Geha come Ivy Pepper, Benedict Samuel come Jervis Tetch / Cappellaio Matto e Michael Chiklis nel ruolo del capitano Nathaniel Barnes.

Di seguito la sinossi della stagione 4:"La storia delle origini di Gotham continua a svolgersi, e mentre lo show entra nella sua quarta stagione, la posta in gioco sarà più alta che mai! Con la Corte dei gufi decimata, le conseguenze del virus Tetch che paralizza la città, e tutti i cattivi (sopravvissuti) nella malavita di Gotham che lottano per il potere, Jim Gordon e il GCPD avranno le mani occupate. E questo è solo l'inizio! Quale minaccia rappresenta Ra's al Ghul? Pinguino riacquisterà il titolo di re di Gotham? Quali nuovi cattivi sono in serbo per la quarta stagione, e cosa rivela il finale di stagione di Bruce Wayne per Gotham City - e il suo destino ultimo?"

Gotham 4 va in onda su CBS.