Ecco i protagonisti di Stranger Things in versione X-Men

Stranger Things è ormai diventato un fenomeno mondiale, con la seconda stagione che sta registrando dati di ascolto superiori a qualsiasi altro show Netflix dalla sua pubblicazione.

I protagonisti sono già etichettati da molti come icone, ma ad accentuare ulteriormente questa definizione ci ha pensato BossLogic, che sull’account Twitter ha pubblicato una serie di poster che raffigurano i ragazzi nelle vesti degli X-Men.

Visualizzando la gallery presente in calce è possibile vedere Brown nelle vesti di Jean Grey, Wolfhard come Ciclope, Gaten Matarrazzo nei panni di Bestia, Noah Schnapp come Uomo Ghiaccio e Celeb McLaughlin nelle vesti di Bishop.

I grafici, come visualizzabile, hanno fatto davvero un ottimo lavoro, e le rappresentazioni presenti in calce sono quanto mai credibili. Che sia il presagio di qualche collaborazione futura? Al momento si tratta di semplici supposizioni, ma i fan della fortunata serie tv stanno già fantasticando.

E voi, come li vedreste in un film sull'universo X-Men?