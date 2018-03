Ecco le reazioni dei fan all'ultimo episodio di Once Upon a Time

Da quando abbiamo scoperto che la nuova versione didi Once Upon a Time (Rose Reyonlds) sarebbe stato, in effetti, un personaggio lesbo, abbiamo atteso con ansia la sua inevitabile storia d'amore senza tempo. L'ultima puntata diha finalmente reso realtà la cosa!

Separata da suo padre, Capitan Uncino (Colin O'Donoghue), e alla disperata ricerca di riconnettersi con lui, Alice ha viaggiato in lungo e in largo per una cura alla magica maledizione che li tiene separati. In quel viaggio, ha incontrato Robin (Tiera Skovbye), la figlia cresciuta di Robin Hood (Sean Maguire) e Zelena (Rebeca Mader). Non è stato esattamente amore a prima vista, ma il loro incontro iniziale conteneva già qualche scintilla. Alice arrivò nel regno di Robin e cadde direttamente in una trappola. Credendo che Alice fosse una spia, Robin la teneva a portata di freccia, ma ha lasciato uscire la bizzarra bionda dopo alcuni flirt.

I due poi sono andati alla ricerca di un troll amico di Alice -con Robin decisa a ucciderlo e Alice che la supplicava di non farlo finché non lo avesse conosciuto- e hanno stretto un legame lungo la strada. Dopo un cuore a cuore con Robin, Alice è stata in grado di sconfiggere il suo grande amico e il loro status di coppia è stato ufficialmente confermato. I fan di Once Upon a Time hanno chiesto a gran voce la presenza di LGBTQ nello show sin dai suoi primi anni, e sebbene gli scrittori abbiano cercato di incorporare quell'inclusione in sottotrame, questa è la prima volta che accade nella trama di un personaggio principale.

Prevedibilmente, la reazione dei fan a "Mad Archer" -probabilmente il nome più cool di sempre- è stata conflittuale come ci si poteva aspettare, con alcuni che si sono ritenuti rappresentati e altri delusi. Potete trovare alcune reazioni in calce alla notizia. Nel Mentre, Once Upon a Time continua la sua corsa.