Ecco la sinossi della season premiere di Black Lightning, il nuovo serial di casa The CW!

Gennaio 2018 non segna solo il ritorno dell’, ma anche l’esordio della nuova serie televisiva dedicata al supereroe Black Lightning di casaha pertanto rilasciato la sinossi dell’attesissima season premiere. Scopriamo cos'accadrà!

“Jefferson Pierce (Cress Williams) è un uomo che lotta col proprio segreto. Padre di Anissa (Nafessa Williams) e Jennifer (China Ann McClain), nonché preside di una scuola privata superiore che funge da isola felice per i giovani che vivono in un quartiere sottomesso dalla violenza delle gang locali, [Jefferson] è anche l’eroe della sua comunità. Nove anni fa, Pierce era un vero eroe. Dotato di un potere sovrumano che gli permette di controllare l’elettricità, usava queste sue capacità per tenere al sicuro le strade della sua città nei panni del vigilante mascherato Black Lightning, ma poi si è lasciato alle spalle la vita del supereroe… o almeno così credeva.

Figurano nel cast anche Christine Adams, James Remar, Damon Gupton e Marvin Jones III. L’episodio è stato scritto e diretto da Salim Akil."

Atteso sul network statunitense per il prossimo 16 gennaio, Black Lightning debutterà anche in Italia a partire dal 23 gennaio sulla piattaforma di streaming Netflix, che ogni martedì proporrà ai propri abbonati un nuovo episodio. Curiosamente, i diritti della serie non sono stati acquistati da Mediaset (come invece è avvenuto per le serie dell’Arrowvese), bensì da Netflix Italia. Di conseguenza, gli spettatori italiani potranno vedere gli episodi del serial quasi in concomitanza con la messa in onda in lingua originale.