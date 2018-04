Ecco lo sketch di Kyle Frink per il finale di stagione di Legends of Tomorrow

, l'illustratore che ha fornito gli sketch precognitivi diper la serie televisivadella, è tornato di nuovo sul personaggio per dare un'anteprima al finale della terza stagione di Legends of Tomorrow dal titolo "The Good, The Bad and the Cuddly".

L'immagine, che potete trovare comodamente in calce alla notizia, presenta John Constantine (ovviamente), insieme a Jonah Hex e Beebo, l'adorabile animale di pezza una volta confuso per il Dio della Guerra vichingo. È disegnato nello stile a carboncino di Zed e il suo layout è ispirato ai poster del classico spaghetti western di Sergio Leone, The Good, The Bad and the Ugly (Il Buono, il Brutto, il Cattivo).

Il mese scorso, Frink ha scelto i social media per condividere il primo "nuovo sketch" di Zed dalla fine della serie di Constantine, che ha preceduto "Necromancing the Stone". Il giorno in cui l'episodio è stato trasmesso per la prima volta, la Warner Bros. Television ha annunciato che il Constantine di Ryan si sarebbe unito al cast di Legends of Tomorrow se la serie avesse ottenuto una quarta stagione. Oggi, quel rinnovo è stato ufficializzato.

Su Constantine, Zed iniziò ad avere visioni e le abbozzò. La prima visione della serie l'ha condotta a John Constantine e, dopo essersi incontrati, quest'ultimo l'ha reclutata per assisterlo nella sua battaglia contro le Rising Darkness. Tra le sue visioni psichiche e le sue abilità artistiche, Zed è divenuta una preziosa risorsa per Constantine e uno dei suoi pochi amici intimi a non essere ancora morto.