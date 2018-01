Ecco le succose anticipazioni sul finale di due ore di The Gifted

The Gifted , recentemente rinnovato dallaper una seconda stagione, chiuderà la corsa della sua prima stagione Lunedì, con un finale di ben due ore. Ecco arrivare qualche interessante anticipazione.

"Il finale è folle", riferisce Skyler Samuels, che ha ottenuto il triplo ruolo delle sorelle Frost Esme, Phoebe e Sophie:"Abbiamo un sacco di combattimenti epici che accadono... non tutti ce la fanno... e ci saranno delle svolte davvero oscure. Penso che le persone saranno piacevolmente sorprese, se non un po' scioccate."

Il season finale si apre con Johnny, Marcos, Lorna, Clarice ed Esme che cercano di portare lontano da un summit anti-mutante il Dr. Campbell, prima che possa intensificare il programma Hound. Nel frattempo, la famiglia Strucker cerca di proteggere uno di loro quando un pezzo mancante del lavoro di Otto sulla soppressione del gene X diventa Priorità Uno.

Nella seconda metà del finale, con i leader della clandestinità mutante altrimenti occupati, gli Strucker devono tenere il forte quando i Sentinel Services, armati di Hounds abbinati, vengono brutalmente a bussare alla porta. Per Caitlin, Reed, Andy e Lauren, "C'è qualcosa di divertente in futuro", condivide Amy Acker. Lavorando al fianco di tutti i rimanenti mutanti pronti al combattimento, "La famiglia è rimasta a difendere il quartier generale e possiamo avere dei momenti davvero eccitanti mentre tutto si sta sgretolando intorno a noi." Infatti, "Posso sparare con una pistola", aggiunge l'ex attrice di Person of Interest, "è così eccitante!"

"C'è un momento nel finale in cui realizziamo fino a che punto Esme e le sorelle Frost sono disposte a spingersi per ottenere ciò che vogliono", scherza Samuels. "È forse il più manipolativo [momento] in cui le abbiamo mai viste fin'ora, ed è una specie di, 'Oh maledizione' che è divertente e succoso." Aggiunge Acker: "Vedrete i personaggi prendere decisioni che vi sorprenderanno."

Per fortuna, The Gifted, come detto in apertura, ha già in programma una seconda stagione, dal momento che il finale si trasformerà in un vero e proprio cliffhanger, "Come potrebbe non trasformarsi!" Dice Samuels, che è sulla buona strada per una promozione a regular. "Se la prima stagione era una battaglia", avverte, "la seconda stagione sarà una guerra."