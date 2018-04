Ecco i titoli di testa di Lost in Space, la nuova serie sci-fi di Netflix

Legendary ha rilasciato da poco un breve trailer che mostra i titoli di testa di Lost in Space, la nuova serie TV sci-fi targata Netflix che altro non è che una riedizione in chiave moderna dell'omonimo classico del 1965. Lo show verrà trasmesso a partire dal 13 aprile, ed è ambientato 30 anni nel futuro, nell'era della colonizzazione spaziale.

Lost in Space racconta la storia della famiglia Robinson, che dopo essere stata selezionata per partecipare ai primi programmi di colonizzazione spaziale è vittima di un tremendo incidente, e si troverà così a lottare per sopravvivere in un pianeta sconosciuto, ostile e distante centinaia di anni luce dalla terra promessa. Come sempre, la cooperazione tra i membri sarà la vera chiave della sopravvivenza.

Grazie alle informazioni condivise al WonderCon di quest'anno, sappiamo che il primo episodio della serie servirà ad introdurre agli spettatori la famiglia Robinson, che subito dopo l'atterraggio di fortuna dovrà fare squadra per aiutare la madre Maureen infortunatasi alla gamba nell'incidente.

La serie TV fa parte del catalogo Netflix Original, e sono parte del cast attori del calibro di Toby Stephens (che ha recitato in Black Sails ed in La Morte può Attendere) a cui verrà affidato il ruolo del padre di famiglia John Robinson; Molly Parker (già vista in azione con House of Cards e Deadwood) che sarà la moglie di John, Maureen Robinson, mentre i figli saranno interpretati dai giovani attori Taylor Russell, Mina Sundwall e Max Jenkins.