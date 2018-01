Ecco il trailer della nuova serie Netflix The End of the F**king World!

Il trailer della prossima serie Netflix , svela una commedia molto dark. Se c'è una cosa che alcune delle migliori serie della piattaforma fanno molto bene, è equilibrare luce e oscurità, speranza e orrore, commedia e dramma.

Sembra che lo stesso equilibrio sarà messo a frutto in questa prossima serie dal titolo The End of the F**king World. Basato sullo stesso titolo (senza asterischi) del fumetto di Charles S. Foreman, racconta la storia degli adolescenti James e Alyssa. Lei è un solitaria aggressiva. Lui è forse uno psicopatico che sta pensando a un omicidio.

Alyssa Comincia a innamorarsi di James, e quest'ultimo finge interesse per capire quando e come uciderla. Invece, i due partono per un'avventura in un'auto rubata e, per la prima volta, James inizia a provare qualcosa. Una sensazione che non gli piace particolarmente. Netflix ha pubblicato il trailer della serie (già disponibile nel Regno Unito) e nonostante i temi seri e potenzialmente spaventosi, è chiaro che questo show è una commedia. La serie sembra essere dal punto di vista di James -a differenza del fumetto in cui i personaggi a turno condividono la loro prospettiva -e sembra che la sua impassibile freddezza offra un divertente contrasto allo spirito tagliente di Alyssa.

La serie vede la partecipazione di Alex Lawther (The Imitation Game, Goodbye Christopher Robin) nei panni di James. Questo segna il ritorno di Lawther a Netflix, dopo aver interpretato il personaggio principale Kenny nell'episodio della terza stagione di Black Mirror "Shut Up and Dance". Ad interpretare Alyssa è Jessica Barden (The Lobster, Penny Dreadful), mentre Steve Oram (The World's End) interpreta il padre di James, Phil. Tra gli altri interpreti figurano Gemma Whelan (Il Trono di Spade), Wunmi Mosaku (Batman V Superman: Dawn of Justice), Navin Chowdrey (Star Wars: The Last Jedi), e anche Christine Bottomley (Fearless).

The End of the F**king World Potrebbe davvero distinguersi dalla massa.