Ecco il trailer ufficiale della nuova serie TV Fabled, pronta per il Tribeca Film Festival

Il trailer ufficiale di Fabled è finalmente disponibile: una storia di fate e di realtà alternative, nelle quali si svolge il plot intitolato "Anodyne", che viene descritto dagli stessi autori come il risultato dell'ipotetico incontro tra Alice di Alice nel Paese delle Meraviglie e Dorothy de Il Mago di Oz.

Diretta da Jennifer Morrison, la serie TV vede come produttori esecutivi Zosia Mamet, Evan Jonigkeit, Alex Gayner e Refinery29, e racconta storia incentrate su tematiche sociali molto attuali come la sessualità, i problemi adolescenziali, la teoria dei gender, le discriminazioni di razza ed i rapporti amorosi. Viene descritta dal team come una favola in cui i protagonisti vengono liberati dai costrutti sociali ed imparano a desiderare l'avventura ed a sognare in grande, trasportandosi con la mente molto più in là dei confini di ciò che è considerabile giusto o sbagliato imposti dalla società.

Pare che l'idea per lo show sia venuto in mente a Jonigkeit e Mamet dopo aver visto una cartolina che raffigurava Alice e Dorothy in viaggio insieme verso il Vermont. Dopo aver avuto l'illuminazione, il duo ha collaborato sin da subito con Gayner per scrivere il plot della serie, che ora attende il suo debutto al Tribeca Film Festival di quest'anno. Per l'occasione infatti andrà presentato il suo primo episodio.

Nel cast troviamo attori noti come Norbert Leo Butz, già visto in azione in Bloodline, e Paul Wesley, famoso per aver recitato in The Vampire Diaries.