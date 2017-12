Ecco video e anticipazioni sugli episodi 7 e 8 della terza stagione della serie tv Gomorra

In attesa che questa sera le prossime due puntate (nell'ordine la settima e l'ottava) della terza stagione di Gomorra vadano in onda, ecco arrivare delle anticipazioni accompagnate da un video promo.

Nel settimo episodio di questa tesa terza stagione, Enzo e i membri della sua banda escogiteranno nuovi metodi di spaccio, aprendosi la strada nel centro di Napoli. Questo sarà reso possibile grazie ai consigli di Ciro e all'aiuto di Valerio. Tuttavia la loro "ascesa" non passerà inosservata e i loro traffici attireranno le attenzioni dei boss di Napoli centro, i quali mediteranno una dura rappresaglia.

Ma la lezione dovrà attendere e questi ultimi sceglieranno di studiare il loro avversario prima di risolvere la questione. Nella puntata la lealtà verrà inoltre messa alla prova su più fronti e qualcuno dovrà decidere se accettare o meno un'offerta davvero unica.

Nell'ottavo episodio invece, i boss faranno la loro mossa, attaccando Enzo e la sua banda. inizialmente Enzo spingerà per reagire ma a farlo ragionare ci penserà Ciro, dicendogli che bisogna rispondere ad un attacco ben preparati e colpire quando il nemico è più debole e che colpire subito sarebbe da stupidi.

Intanto Genny chiederà a Scianel di finanziare la guerra contro i boss di Napoli centro, ma nulla è dato per nulla e il boss dovrà garantire qualcosa in cambio alla donna. La guerra per il dominio assoluto di napoli è sempre più vicina.

Gomorra tornerà su Sky questa sera.