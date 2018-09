Ecco a voi l'accattivante poster della terza stagione di Daredevil

In attesa di un trailer ufficiale (che non dovrebbe tardare ad arrivare), i Marvel Studios hanno diffuso in rete il primo poster ufficiale della terza stagione di Daredevil che è piuttosto accattivante e che potete ammirare comodamente dopo il salto.

La terza stagione non ha ancora una data di uscita fissata ma dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Ispirato alla famosa run a fumetti Born Again (in italiano, Rinascita), firmata da Frank Miller, è stata sviluppata dal nuovo showrunner Erik Oleson con Drew Goddard in veste di consulente. Charlie Cox riprenderà i panni di Matt Murdock/Daredevil con Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Karen Page e Foggy Nelson. Nella serie farà il suo ritorno anche il temibile Wilson Fisk/Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio.

Tra le new entry segnaliamo Wilson Bethel il cui ruolo è ancora top-secret ma, secondo le indiscrezioni, interpreterà il personaggio di Bullseye.

Quest'anno tutti i Difensori hanno ottenuto una nuova stagione delle loro serie: Jessica Jones (la seconda), Luke Cage (la seconda) e Iron Fist (la seconda). Per il prossimo anno è prevista la seconda stagione di The Punisher mentre sono iniziate da tempo le riprese della terza dedicata a Jessica Jones.