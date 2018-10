Primo trailer per l'adattamento tv di The Boys, Simon Pegg è nel cast

Amazon ha diffuso in rete - in occasione del New York Comic-Con - il primo trailer ufficiale dell'adattamento televisivo del noto fumetto The Boys, che potete visionare comodamente dopo il salto.

E' stato confermato che nello show parteciperà anche Simon Pegg che è entrato di recente nel cast nei panni di Hughie, personaggio che nel fumetto originale è stato modellato proprio su di lui.

Basato sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, la storia è incentrata su un gruppo di ragazzi il cui compito sarà quello di tenere sottocchio il comportamento e le abitudini dei supereroi, intervenendo laddove questi perdano il controllo delle loro azioni. In un mondo in cui i superpoteri sono sempre più diffusi e coloro che li esercitano diventano sempre più interessati alla fama, al potere e al sesso, i The Boys rappresentano un manipolo di umani investiti dell’autorità di riportare in ordine i non umani con indosso un mantello.

L'adattamento televisivo di The Boys sarà curato da Seth Rogen, Evan Goldberg ed Eric Kripke. Il pilot sarà diretto da Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane. Lo sviluppo di questo progetto è dovuto in larga parte al successo di Preacher, giunto di recente alla sua terza stagione, senza il quale nessuno lo avrebbe preso in considerazione.

Il gruppo dei The Boys consiste di Billy Butcher (Karl Urban), Wee Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Female (Karen Fukuhara). Nel cast anche Erin Moriarty, Jennifer Esposito ed Elisabeth Shue. La serie debutterà su Amazon Prime Video nel 2019.