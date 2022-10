Echo 3: primo sguardo alla serie spy-thriller di Apple e Mark Boal con Luke Evans

Apple ha svelato le prime immagini di Echo 3, l'action-thriller di dieci episodi ideato dal premio Oscar Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) e interpretato da Luke Evans e Michiel Huisman insieme a Jessica Ann Collins.

Girata in Colombia con dialoghi in inglese e spagnolo, la serie originale Apple, prodotta da Keshet Studios, farà il suo debutto il 23 novembre con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale fino al gran finale del 13 gennaio 2023. La serie si aggiunge alla nutrita offerta di nuovi contenuti annunciati in questi giorni da Apple, come le seconde stagioni di Slow Horses e The Mosquito Coast e la terza stagione di Mythic Quest.

Echo 3 è un thriller ricco di azione ambientato in Sud America che segue le vicende di Amber Chesborough (Jessica Ann Collins), una giovane e brillante scienziata che è il cuore emotivo di una piccola famiglia americana. Quando Amber scompare lungo il confine tra Colombia e Venezuela, suo fratello Bambi (Luke Evans) e suo marito Prince (Michiel Huisman) - due uomini con una profonda esperienza militare e un passato complicato - iniziano una lotta contro il tempo per ritrovarla, in un dramma personale stratificato e sullo sfondo esplosivo di una guerra segreta.

Echo 3 vede come protagonista anche Martina Gusman nel ruolo di Violetta, un'importante editorialista politica, ed è inoltre interpretata da James Udom, Maria Del Rosario, Alejandro Furth, Juan Pablo Raba e dalla special guest star Bradley Whitford. "Sono onorato di collaborare con il team di Apple TV+ che mi ha dato l'opportunità di realizzare la serie che volevo fare, lavorando a un progetto propositivo, nato per pensare in grande e che rifiuta di rimanere negli schemi", dice Boal. "Si tratta di un thriller di black-ops e di una storia di intrighi internazionali, ambientata in Colombia, un Paese che conoscevo solo da lontano e di cui mi sono subito innamorato".

